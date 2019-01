Fernando Pereira a Zambrano: "Alguno de sus planteos es como si viviéramos en 2002"

El presidente del Pit-Cnt respondió esta mañana al empresario agropecuario Gerardo Zambrano, que ayer en entrevista con Rurales de El País, dijo que de ser presidente lo primero que haría es tratar el tema de los sindicatos y las ocupaciones en lugares de trabajo.

Zambrano dijo que quien gane las próximas elecciones presidenciales "tiene una ardua tarea por delante, con muchos temas que son urgentes. Uno de los primeros temas sería el sindical. El poder de la cúpula del Pit-Cnt hoy es el que le marca el paso al gobierno. Han generado los conflictos más importantes y más inoportunos con ocupaciones de plantas. Acá las cosas tienen que ser a favor de la población y de la producción. La ocupación como extensión el derecho de huelga es inadmisible".

Esta mañana, en diálogo con Informativo Carve, Pereira opinó que "alguno de los planteos" que hace Zambrano "es como si viviéramos en 2002".



"Dice que hay más gente que quiere migrar ahora que en 2002 y yo escucho a los analistas interrelaciones, leo los informes, y digo ´seguramente esta persona no los está leyendo´", dijo.



Agregó que con ese tipo de declaraciones, lo que hace el empresario es "construir la idea de que todo está mal, el turismo, la producción, que Uruguay no vende, que no produce... cuando vemos que acá en el vecindario tenemos enormes problemas", como en Argentina o en Brasil.



"Vivimos en una democracia plena. Nos tenemos que valorar mucho más como Nación y mensajes como el de Zambrano son mensajes tirándose un tiro en el pie. Porque a Zambrano naturalmente no le va a afectar porque tiene su capacidad económica, pero a parte de la sociedad sí", añadió.

Pereira criticó que el empresario "coloca las ocupaciones como el gran problema del Uruguay" cuando en realidad no es así.



"Lo colocan como tema importante porque repercute en la cabeza de los uruguayos y se cree que es importante cuando en realidad tiene una ínfima importancia" el tema de las ocupaciones, señaló el sindicalista.



Y con respecto a lo que dijo Zambrano, de que "el poder de la cúpula del Pit-Cnt hoy es el que le marca el paso al gobierno", Pereira señaló que han "demostrado de sobra la independencia" que tiene el movimiento sindical.



Pereira aclaró que "independencia en ningún caso significa indiferencia. Nosotros no somos indiferentes a algunos casos que se han producido en Uruguay", y nombró como ejemplos, entre otros, el Sistema Nacional de Salud, la Ley de Negociación Colectiva, etc.

"Quedan muchas cosas por resolver pero se van a resolver en la medida que logremos visualizar los escalones que hemos alcanzado. Lo que no me parece bien discutir sobre los absurdos", concluyó.