Acto del Pit-Cnt: “El trabajo es urgencia nacional”

Debido a la pandemia, el Pit-Cnt resolvió sustituir el acto de la Plaza Primero de Mayo por un acto virtual. Sobre las 19 horas comenzó la oratoria que fue transmitida por redes sociales, TV Ciudad y TNU.



La primera parte de la oratoria estuvo a cargo de Tamara García, integrante de FUECYS y del secretariado ejecutivo del Pit- Cnt. ”Quiero empezar esta oratoria saludando a cada compañero y compañera que salió a juntar firmas hoy. Hoy se demostró que esta jornada que siempre fue de lucha, lo seguirá siendo”, dijo García al comenzar el acto.



“Hoy lo que vamos a decir no son novedades, algunas tal vez sí. Intentamos reflejar la situación del país y el mensaje del movimiento sindical (...). Nuestro país y el mundo entero están pasando por una crisis brutal y una pandemia. En un mundo que ya era desigual, las brechas se siguen profundizando. La pandemia nos afecta a toda la clase trabajadora pero no de la misma manera, muchos pudieron mantener los ingresos por el teletrabajo (...) otros pudieron seguir manteniendo sus trabajos adaptándose a los protocolos sanitarios. Otra gran parte de compañeros y compañeras fueron enviados al seguro de paro”, reclamó.



”¿De verdad creemos que alguien puede vivir con 10 mil pesos al mes? Una gran parte de nuestras compañeras y compañeros no acceden a un subsidio. Con el “quedate en casa”, muchos también se quedaron sin ingresos (...)”, agregó.

”Las mujeres seguimos sufriendo con mayor profundidad los impactos de la crisis. seguimos siendo las más responsabilizadas por las tareas de cuidados”, dijo sobre el impacto de la pandemia en el rol de la mujer.



La segunda sindicalista en tomar la palabra fue Flor de Liz Feijoo del Sindicato de la Aguja.



”La crisis que vive hoy la humanidad entera (...) no da respuesta a los problemas de la sociedad. También deja al descubierto la tibieza de un gobierno cuyas medidas ante esta situación privilegian al capital financiero y a las grandes empresas y atiende, muy pero muy insuficientemente a las grandes mayorías. Los impuestos no los deben pagar sólo los trabajadores es justo y necesario que los pague el capital. Hoy es urgente plantear el tema del trabajo: 60 mil empleos se perdieron, miles en seguro de paro y 100 mil pobres más en la calle. Hay que decirlo, decirlo fuerte y decirlo claro. Son los vecinos, las organizaciones sociales, los trabajadores los que sostienen las ollas”, dijo Feijoo.



”El trabajo es urgencia nacional (...) que genera riqueza pero también dignidad para el que lo realiza. Repetimos una vez más la necesidad de la transformación de la matriz productiva para generar empleo de calidad”, agregó.