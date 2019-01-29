Pit-Cnt y Adeom contra guardia gremial de IMM

Conflictividad sindical

No prosperó propuesta de Martínez ante paros en limpieza.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) rechazó la propuesta del intendente de Montevideo y precandidato a la Presidencia, Daniel Martínez, de disponer una guardia gremial ante eventuales paralizaciones en la limpieza de la capital. La iniciativa involucra a más del 30% de los funcionarios del área. Paralelamente, el Pit-Cnt respaldó al sindicato municipal y no solo rechazó la propuesta de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), sino que la calificó de "confusa", "antojadiza" y con una "fundamentación errónea".

Según la propuesta a la que accedió El País, la IMM planteó al Pit y a Adeom, que el servicio mínimo de limpieza ante un paro debe realizarse con 293 funcionarios. De ese total, 180 deberían estar dedicados a la operativa de limpieza, 23 en mantenimiento, 29 (temporada alta) y cinco (temporada baja) para las playas, cinco para el área de las necropsias y 53 funcionarios para el área de disposición final de residuos.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El País que la propuesta sorprendió en el sindicato. "No esperábamos que la propuesta llegue a este extremo, es un disparate, y no quiero hablar de quien la trajo que es un exministro de Trabajo y Seguridad Social (Eduardo Brenta)", apuntó.

Según contaron dos fuentes sindicales a El País, ayer integrantes del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt y de Adeom, recibieron un informe del abogado Mario Pomatta que integra el departamento jurídico de la central obrera. En el documento, se señala que la propuesta de Martínez "contiene una fundamentación errónea, confusa, antojadiza, y que en definitiva alienta mecanismos que implican un retraso en relación con el avance normativo y la práctica de las relaciones laborales en el sector público".

La propuesta establecía la necesidad de "cubrir los servicios mínimos en los casos de paralización de actividades decretadas por el Pit-Cnt y/o Adeom". Para la central, el argumento de la comuna sobre lo que considera un servicio esencial no es el adecuado. "Es errónea, toda vez que, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define lo relacionado con los servicios esenciales, de la forma en que lo hace, a la misma vez descarta expresamente que los servicios de recolección de residuos puedan integrar el elenco de aquellos que en la práctica limitan legítimamente el derecho de huelga, cuando se fundamenta esa limitación".

Además, considera que la comuna realiza "una interpretación conservadora y retardataria, que impone un retroceso en cuanto a la consideración de cuáles deben considerarse servicios esenciales".

Ripoll señaló a El País que la propuesta de Martínez no se ajusta a la realidad, dado que, por ejemplo, en el sector de camiones, la comuna propone contar con 60 choferes pero no tiene esa cantidad de vehículos para utilizar. "Lo que nos parece es que no se pueden hacer más paros en el sector de limpieza, usualmente, no llegas a salir con 20 camiones", apuntó la dirigente sindical. Añadió que ante estos casos "no habría paro, es como eliminar la paralización y eso no es lo que acordado", remató.

Sin acuerdo.

La semana pasada representantes del Pit-Cnt, Adeom y la IMM acordaron en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) participar de dos comisiones, una para evaluar los servicios mínimos ante paros y otra sobre el estado de la salubridad de la usina de disposición final de residuos. A principio de enero, al regreso de sus vacaciones y tras casi una semana de un paro de Adeom, el intendente Martínez lanzó una polémica propuesta para declarar esencial la limpieza. El intendente tampoco descartó que ante eventuales conflictos en los que se interrumpa la recolección de residuos la comuna cuente con "pliegos licitatorios" de empresas privadas para cumplir con el servicio.

La percepción de la población sobre la limpieza de la ciudad de Montevideo ha mejorado en estos últimos años. Según los resultados de una encuesta de opinión pública realizada en octubre del año pasado por Equipos Consultores para la comuna, el 40% de la población aprueba la gestión de la Intendencia Municipal de Montevideo en materia de limpieza. En contrapartida, un 34% la evaluó negativamente.