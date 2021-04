Pit-Cnt reclamó que comuna les quitó predio del camping en Rocha; qué dijo el intendente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que afirma que la Intendencia de Rocha les "quitó" el predio que les había sido otorgado en la anterior administración, ubicado en La Paloma, y donde actualmente funcionaba un camping o complejo vacacional. "Las decisiones de este tipo, como la del intendente, surgen cuando los prejuicios pueden más que la razón", expresó.



Pereira indicó que cuando les cedieron el terreno, el lugar estaba "semiabandonado, con graves problemas estructurales, que requerían de una importante inversión para poder dejarlo operativo". Hoy, en cambio, entregan un "camping en funcionamiento, con cabañas equipadas, con obras estructurales en materia de cerramiento perimetral, instalaciones sanitarias, red de agua corriente y eléctrica", aseguró.

"Por nuestra parte, nos queda un gusto amargo por la decisión sin comprender muy bien la misma. No obstante, seguiremos luchando por más y mejores derechos, como lo es el de vacacionar en forma digna y decorosa para el trabajador y su familia", agregó.

Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, explicó a El País que "al Pit-Cnt no se le reclama la entrega" sino que "se le venció el contrato que terminaba con el período de gobierno" anterior, encabezado por Aníbal Pereyra.

"Nosotros no le exigimos ni le quitamos, simplemente se terminó el contrato y retorna al dominio municipal", dijo Umpiérrez. "Era un contrato absolutamente gratuito, donde la intendencia no recibía un solo dinero y nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de negocios. No es por cuestiones ideológicas con el Pit-Cnt, porque tampoco lo haríamos con la Asociación Rural del Uruguay, con la Cámara de Industria ni con los Scout", agregó.

El jefe comunal indicó que en su campaña electoral se anunciaron planes para ese predio y anunció que el objetivo es que ese terreno, en el futuro, se pueda transformar en un "barrio jardín". La idea es que cuente "con un fraccionamiento de alta calidad que permita a la intendencia recaudar por contribución inmobiliaria donde hoy no recauda nada y que permita además movilizar la industria de la construcción y todo el conjunto de mano de obra y servicios anexos".

El objetivo entonces es que haya un crecimiento urbanístico de La Paloma "que hoy se halla embretada en sus espacios urbanísticos porque hoy no tiene a dónde crecer".

"La pregunta que cabría hacer es si alguien filosóficamente está de acuerdo en dar las mejores 15 hectáreas del patrimonio municipal de Rocha con 1.500 metros de vista frente al mar en forma gratuita. ¿Alguien lo haría?, ¿el Pit-Cnt lo haría con alguien si fuera de su propiedad? Yo creo que no, ni ningún organismo", reflexionó.

Umpiérrez aseguró que mantuvo conversaciones con Pereira en varias oportunidades y explicó que "ellos eran conocedores" de que no podrían continuar con el camping en el predio. El contrato finalizaba en diciembre pero debido a "cuestiones operativas" se "convino" la prórroga hasta finalizar la Semana de Turismo, explicó.

El complejo vacacional sindical, llamado "Wladimir Turiansky" hasta el momento estaba siendo administrado por el Pit-Cnt y está ubicado frente a la playa de La Aguada, en La Paloma, sobre la ruta 15, km. 2,5 y avenida de los Argentinos.