Pit-Cnt rechazó proyecto de ley que busca correr el 1° de mayo cuando cae domingo

El Pit-Cnt se manifestó este martes en contra del proyecto de ley que plantea el corrimiento del 1° de mayo para el lunes si cae un domingo. "No es la primera vez, aunque con diferentes motivos y en diferentes épocas, que se intenta cambiar nuestro día. Ante esos intentos, siempre actuamos coherentemente y fieles a nuestros principios", indicó en un comunicado.

En setiembre, la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde planteó que se pueda cambiar el asueto del Día de los Trabajadores para el lunes cuando coincida con el domingo. En la exposición de motivos argumentó que, si cae justo en el día de descanso semanal, se desvirtúa “el disfrute del trabajador” en su fecha anual.



El Pit-Cnt explicó que el 1° de mayo "no es una fecha más, no es un feriado más en el calendario", ni tampoco es de "celebración como algunos lo quieren graficar". Se trata de "un día de lucha internacional de la clase trabajadora. Es una fecha de reflexión que recuerda los sucesos acaecidos en Chicago, en el año 1886, en el marco de las luchas obreras en reclamo de la jornada laboral de ocho horas".



Además, comentó: "Para nosotros es una cuestión de principios, no negociable, donde los trabajadores y trabajadoras organizadas, además, planteamos públicamente nuestras evaluaciones, nuestro análisis de coyuntura y nuestras perspectivas en el merco de nuestra plataforma reivindicativa que busca más y mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, calidad de vida y profundización de los derechos".