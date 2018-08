Pit-Cnt realizó primer paro general del año con un alto acatamiento

Los niños no fueron ayer a estudiar, tampoco los liceales ni los universitarios. Los empleados del sector privado tuvieron que llamar a su trabajo para avisar que demorarían porque no había transporte —salvo de emergencia— y en las oficinas públicas, nadie pudo realizar sus diligencias. La ciudad estaba vacía y en el interior, el panorama no era diferente. No fue sábado, tampoco domingo, fue el primer paro general de 24 horas del año que el Pit-Cnt le realizó al gobierno de Tabaré Vázquez en medio de los Consejos Salariales del sector privado.

Molesto por la decisión de las gremiales agropecuarias de abandonar las negociaciones, por la propuesta de la Cámara de Industrias de flexibilizar los horarios y eliminar las horas extras y por la preocupación ante lo que considera como falta de avances en las negociaciones, la central obrera desarrolló ayer el tercer paro del año.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo en el inicio de una conferencia de prensa en la sede de la central obrera, que hubo un alto acatamiento a la paralización: "Es indudable que tuvo un alto acatamiento. Uno puede ver que no hay educación pública, que no hay bancos, que no hay empresas públicas funcionando, que a pesar de que hay transporte, la cantidad de pasajeros es significativamente menor a lo que hay cotidianamente. El movimiento en la ciudad y en el interior es menor, así que podemos decir que tenemos un paro muy contundente", dijo Pereira.

En el Pit reclamaron al gobierno "audacia" para gravar a quienes tienen más dinero. Es que, según entienden, el paro se realizó ante "la falta de audacia que tuvo el gobierno en no hacer algunos cambios tributarios como el que realizó con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)". La central propone apelar al Impuesto al Patrimonio o al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Pereira señaló que "hoy en el país, podemos decir que pagan más los trabajadores que ganan más, pero no podemos decir que paga más el que tiene más".

Por su parte, Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical, mencionó que "hay que tomar la ofensiva" y que "al Estado le reclamamos que recree el rol dinámico de las empresas públicas". El dirigente consideró que es necesario "seguir invirtiendo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en Vivienda y en Educación". Debemos preparar a nuestro país para estar en posiciones de punta en la tecnología", apuntó.

Por otro lado, Pereira rechazó las propuestas empresariales "de no querer pagar horas extras, de flexibilizar las medias horas de descanso y de tocar la licencia de los trabajadores".

Agro.

La medida resuelta por las seis gremiales agropecuarias de abandonar las negociaciones colectivas fue rechazada por el Pit que ya evalúa medidas para lograr que los gremios retornen al diálogo tripartito. El presidente de la central obrera señaló que "no es de recibo que se retire la Asociación Rural y la Federación de los Consejos de Salarios por un correctivo del que no participaron en su construcción". El Pit-Cnt evalúa distintas medidas para lograr que las gremiales vuelvan a las negociaciones: "Nosotros vamos a medir qué acciones vamos a tomar para defender los derechos de los trabajadores", dijo. Las gremiales explicaron que su decisión se debe a que el gobierno busca aplicar un correctivo salarial que no corresponde.

Murro: hay empresarios que están provocando

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, coincidió ayer con el Pit-Cnt en que en algún sector empresarial puede ocurrir que haya intentos de "vaciar" los Consejos de Salarios. Murro fue consultado en un almuerzo de ADM sobre las declaraciones de Pereira acerca de que se percibe "una clara intención de vaciar los Consejos de Salarios por parte de la patronal". El secretario de Estado dijo: "Puede haber eso en algún sector como en el rural". Añadió que "tenemos una preocupación por el cambio radical que se ha dado en supermercados". "Del otro lado, hay un sindicato fuerte como Fuecys, y se ha dado una respuesta que nosotros calificamos que es provocativa". La Cámara Nacional de Comercio propone congelar los pagos por antigüedad y eliminar las partidas por presentismo.