Pit-Cnt: proponen que Diverio asuma "responsabilidades" de Abdala durante su licencia

El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt resolvió este martes proponer a la mesa representativa que Daniel Diverio tome las "responsabilidades" que tiene el presidente Marcelo Abdala durante su período de licencia. Joselo López explicó que el líder del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) actuará en un equipo que conformarán él mismo y Elbia Pereira.

Asimismo, el secretariado ejecutivo recomendará a la mesa representativa, "órgano de dirección del Pit-Cnt, aceptar la solicitud de licencia del compañero de Marcelo Abadala, en el marco del pedido de disculpas al movimiento sindical y a la sociedad toda", indica un comunicado.



El presidente de la central sindical realizó el pedido de licencia después de que protagonizó un accidente de tránsito el viernes pasado. La espirometría realizada dio como resultado 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el hecho, Abdala emitió un comunicado donde pidió disculpas. "Los duros días que he venido transitando no me eximen de responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió", continuó.