El Pit-Cnt pretende que 700 mil trabajadores paren hoy

A mediados de 2018 el Pit-Cnt tenía dos frentes muy claros de lucha: los consejos de salarios y el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno. “Si al trabajador le va bien, al pueblo le va bien”, fue la consigna del último paro general de 24 horas, el pasado 22 de agosto. Diez meses más tarde, la negociación salarial no es una prioridad para la central obrera, que realiza este martes el quinto paro total desde que asumió Tabaré Vázquez en 2015 -uno por año- y apuesta a una detención de actividades prácticamente total justo en la recta final hacia las elecciones internas.

El Pit-Cnt pretende hacer “un gran paro” y que se adhieran más de 700.000 personas, dijo a El País el presidente de la central obrera, Fernando Pereira. Eso es bastante más de los que están afiliados a los sindicatos, unos 400.000 individuos. Hoy se verá afectado el transporte (solo habrá servicios de emergencia), la educación y la actividad en las oficinas públicas.

La medida se disparó por el conflicto en Petrobras pero la plataforma es más amplia: incluye una defensa genérica del empleo (la tasa de desempleo, que estaba en 9,5%, bajó a 7,96% en abril), en solidaridad con varios conflictos, contra las tercerizaciones, en defensa de la negociación colectiva, contra “la lista negra” de la OIT y por el aniversario del golpe de Estado.

Elecciones

A cinco días de las elecciones, ¿el paro impactará en la campaña? ¿Afectará al gobierno? Como todo, en la central obrera hay diversas posiciones e interpretaciones, más allá de que la medida fue votada por unanimidad el pasado 5 de junio en la Mesa Representativa.

Para Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) e integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, no hay dudas: con este paro “se plebiscita al gobierno”. López -quien integra la corriente minoritaria En Lucha junto a Adeom y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)- dijo a El País que el paro no tiene “una vinculación directa con las elecciones internas” pero sí es “un paro político porque está vinculado a la ofensiva de las cámaras empresariales en la OIT y porque plebiscita el gobierno, ya que hoy hay varios conflictos en el sector público”, como en el Correo, Ancap y la DGI. “Ahí el patrón es el Poder Ejecutivo”, afirmó López.

Además, todos los paros generales de 24 horas “tienen un componente de cuestionar al gobierno en su accionar”, sostuvo el sindicalista.

Pereira, en tanto, integra la corriente sindical moderada Articulación y dijo que el paro “nada tiene que ver con alterar la elección interna” y “es la demostración más pura de la independencia del movimiento sindical de los partidos”.

Y agregó: “Ojalá que el paro no impacte en la campaña, porque no tiene nada que ver, salvo por el ruido que a nosotros nos genera. Se entendió que para defender los intereses de los trabajadores, la medida adecuada era esta y el tiempo político es este; no medimos consecuencias partidarias”. ¿Pero cómo se gestó este paro del Pit-Cnt? La propuesta fue presentada por Adeom, el sindicato de funcionarios municipales, a mediados de mayo. La moción apuntaba a solidarizarse con todos los gremios en conflicto e incluso tenía una línea clara contra el gobierno.

En aquel entonces, el dirigente Álvaro Soto dijo al diario El Observador que “las luchas sindicales no se deben dar solo frente a las multinacionales, sino también ante el actual gobierno” y sus políticas “precarizadoras" y "privatizadoras".

La dirección de la central sindical -que tenía previsto un paro general, pero de carácter parcial, en defensa del trabajo- aplazó la decisión de la Mesa Representativa, hasta que la situación en Petrobras terminó de complicarse ante las sucesivas negativas de la empresa a llegar a un acuerdo.

“Ojalá lo hubiéramos podido evitar, hicimos todo lo posible para intentar negociaciones ulteriores pero ninguna dio resultado”, admitió el presidente del Pit-Cnt.

Empleo

La pérdida de unos 50.000 empleos es uno de los principales reclamos del paro. “Ese es el tema más importante para cualquier movimiento sindical en el mundo: tener trabajo hace la diferencia en estar abrazado a la sociedad o no”, dijo Pereira.

La central obrera entiende que debe haber políticas activas y acordadas, en medio de un escenario complejo, y reclaman que se tomen medidas para “generar y mantener” el empleo. “Tenemos la necesidad de construir una herramienta tripartita, en un momento de crisis en la región, de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y de circunstancias que se han ido complejizando con algunos precios de los commodities”, dijo Pereira.

La lista de conflictos es encabezada con Petrobras. El Pit-Cnt volverá a pedir una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez por este tema, con el objetivo de que se acelere la salida de la empresa del país. Pero también hay otros conflictos que dispararon el paro: el Correo y Ancap.

¿Qué servicios se verán afectados?

- Por el paro general no habrá transporte regular este martes. La medida afectará a los servicios urbano, suburbano e interdepartamental. Cutcsa brindará un servicio de emergencia durante todo el día, al igual que Copsa. El servicio de emergencia es realizado por propietarios y trabajadores no afiliados al sindicato, según informó Copsa. Los servicios se retomarán con normalidad a partir de los primeros turnos de la madrugada del miércoles 26. Los taxis, en tanto, comenzaron el paro en la medianoche de este lunes, aunque también habrá servicio de emergencia brindado por la patronal.

- Hoy no habrá clases en las escuelas públicas ni en los liceos públicos, según decidió la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). También convoca al paro el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), pero muchos colegios igual abrirán sus puertas a sus alumnos.

- Los sindicatos de la salud pública y privada realizan paro en esta jornada. Atienden solo emergencias, urgencias, así como pacientes oncológicos.

- Los sindicatos de funcionarios públicos paran y no atenderán en las oficinas públicas. Igual que en otros casos, habrá guardias gremiales en los servicios esenciales. En canal 5 no habrá emisión en vivo y el sorteo de quiniela no se hará. AEBU también convoca al paro y la atención al público se verá afectada.

“El paro es una forma de presionar al Poder Ejecutivo por Petrobras”

“El origen de este paro es por el conflicto en Petrobras, esa es la verdadera razón. Está claro que el paro general no se hubiera hecho si no estaba la situación planteada en MontevideoGas”, dijo a El País el economista y experto en temas laborales Juan Manuel Rodríguez.

“El paro es una forma de presionar para que el gobierno le encuentre una salida rápida al conflicto, que es bastante difícil y que por ahora no aparece por ningún lado”, agregó Rodríguez, exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica . A su juicio, las elecciones internas no están vinculadas al paro y “no son un factor relevante” para el Pit-Cnt en este momento.

“Mi sensación es esa y no tengo claro que influya mucho en elecciones que no son obligatorias. No sé tampoco cómo podrían influir. Tal vez podría usarlo la oposición en el sentido de que hay un caos social y que se para el país, pero no sé si esa estrategia sería efectiva”, opinó. A fines de abril Rodríguez conversó con El País tras el control obrero en Petrobras y adelantó: “Este conflicto todavía tiene un largo camino porque las posiciones están muy enfrentadas, las partes están muy firmes”. También dijo que el movimiento sindical “le hizo más huelgas al Frente que a blancos y colorados”.