Pit-Cnt pidió a Petrobras que "suspenda" los despidos pero la empresa se negó

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el secretario general, Marcelo Abdala, se reunieron este viernes con representantes de Petrobras en Montevideo.

El Pit-Cnt ya había adelantado en las últimas horas, tras los despidos anunciados por la empresa brasilera, que "si tocan a uno, tocan a todos".



A la salida del encuentro, Pereira dijo a la prensa que Petrobras ratificó los despidos anunciados ayer: "Les planteamos la alternativa de suspender esos despidos, de prorrogar los seguros de paro y ganar tiempo para la negociación colectiva".



Pero "no estuvieron de acuerdo y quedamos en que el Pit-Cnt en consulta con el sindicato de gas vamos a hacer una propuesta al Ministerio (de Trabajo) que le vamos a llevar a la empresa, sobre que se entiende que hay que discutir la reestructura pero no necesariamente con despidos ni nombres predeterminados".



Pereira insistió en que "las partes tienen que sentarse en una mesa a discutir la ecuación que permita salir del conflicto".



"La Mesa Representativa del lunes verá la posición que asume para respaldar un conflicto que no puede estar circunscrito a los trabajadores del gas", agregó el dirigente.

La reunión en principio iba a ser ayer jueves, pero fue en la pasada jornada que se supo que siete empleados de MontevideoGas fueron despedidos.



Esta comunicación encendió la alerta sindical, derivó en una asamblea extraordinaria de trabajadores, negociaciones en el Parlamento y la declaración del Sindicato del Gas de un paro parcial para el mediodía de hoy.