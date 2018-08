Pit-Cnt y Murro critican a gremiales

Luego de que las cinco principales gremiales del sector rural se retiraran del Consejo de Salarios del grupo 22 por su preocupación debido al conflicto de Conaprole y diferencias con la aplicación de un ajuste salarial para los trabajadores de la ganadería, de los tambos y de las arroceras, el Pit-Cnt reaccionó con dureza.

El secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo que la decisión de las cámaras "es un disparate antidemocrático". Como las gremiales se retiraron en 2016 del anterior Consejo de Salarios y el gobierno estableció en un decreto los criterios de ajuste, Abdala entiende que "a quién compete interpretar un decreto es al Poder Ejecutivo. Distinto es si hubiera habido un convenio colectivo donde las tres partes interpretan", consideró.

El dirigente opinó que la medida de los ruralistas es "lamentable" y adelantó que la central sindical ubicará lo sucedido "con mucha jerarquía" en la plataforma del paro general de 24 horas que tiene previsto para el próximo 22 de agosto. El incremento en cuestión, que molesta a las gremiales, es "en salarios que llegan a los $ 20.000 y es de $ 400 por trabajador, realmente da vergüenza la posición de la patronal", consideró Abdala.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, defendió el criterio aplicado por el Ejecutivo (que redundó en aumentos retroactivos a julio de 2,02% para el sector ganadero y de 2,52% para el lechero y el arrocero) y aseguró que ya se contactó con dirigentes gremiales para que retornen a la mesa de negociación. "Respetamos a los productores de pata en el barro por su contribución al país", aseguró Murro.

El subsecretario de Trabajo Nelson Loustaunau también cuestionó a las gremiales rurales. En declaraciones a Radio Uruguay dijo que "claramente falta maduración" en las gremiales. "Si no lo escucharon, vuelva a negociar hasta que lo escuchen", agregó. Si (las gremiales) abandonan se vuelve al viejo escenario y se hace cargo el Ejecutivo. Deberían estar y, si no están, se dictará un nuevo decreto, que no es lo que aspiramos. (…) No es la fórmula que el Poder Ejecutivo quiere", dijo.

La Asociación y Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la de Cultivadores de Arroz y las Cooperativas Agrarias Federadas fueron las organizaciones que se retiraron.