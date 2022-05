Pit-Cnt le presentará a Lacalle Pou impuestos "transitorios" para financiar medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala dijo este martes que la central sindical propone una batería de medidas tributarias, que implican suba de impuestos, que serán detalladas al presidente Luis Lacalle Pou en la reunión prevista para este miércoles en Torre Ejecutiva.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), el dirigente sindical dijo esta mañana que plantean "medidas transitorias por un año". Estas son: "elevar el impuesto al Patrimonio Nacional un 10 %; elevar un 19 % a aquellas empresas que tengan una facturación neta en el año anterior igual o mayor a US$ 1 millón; cobrar un impuesto a sectores que han tenido suba de los precios internacionales de las materias primas superior a un 20 % y poner un 2 % (de impuesto) a los depósitos de uruguayos en el sistema financiero en el exterior".

"Estaremos entregando al presidente de la República la propuesta concreta y completa, con elementos de estimación de cómo contribuirían estos aportes que estamos haciendo", destacó.

Abdala dijo que este planteo forma parte de la batería de medidas del Pit-Cnt en el marco del Día de los Trabajadores, y que no lo incluyó en su discurso del 1º de mayo por "razones de ahorro de tiempo".



Luego puntualizó que estas medidas por un año no implicarían una "reforma tributaria" para "solventar" las medidas que han propuesto en una coyuntura de guerra que ha derivado, entre varios efectos, a una escalada de precios.



Para el presidente del Pit-Cnt, "lo central no son las herramientas, sino los fines". Dio un paso más, y valoró que "el Poder Ejecutivo tiene que responder luego del 1º de mayo es si está de acuerdo o no que el funcionamiento espontáneo de esta economía, que objetivamente es concentradora y excluyente, requiere un papel del Estado proactivo que genere puestos de trabajo de calidad y saque de la pobreza a los más vulnerables". Y luego remarcó: "Si a esto se responde sí, las herramientas pueden ser distintas".

Indicó que el relacionamiento con Lacalle Pou es "razonable", con "una relación de respeto desde los dos lados"; "cada vez que el presidente necesitó hablar con nosotros no tuvo problema y yo la verdad que tampoco".



Respecto a la reunión de este miércoles, valoró que será "positiva" si el Poder Ejecutivo no solamente responde de manera inmediata a los planteos hechos, "sino si efectivamente se toma el tiempo de estudiarlo". "Y nos devuelve una respuesta seria, digamos, no al barrer", cerró.