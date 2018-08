Pit-Cnt exige fuerte suba en grandes superficies

La negociación salarial en los supermercados, que emplean a unas 20.000 personas, está comenzando con retraso y el sindicato del comercio (Fuecys) tiene un planteo ambicioso. Quiere un salario mínimo en el sector de $ 25.000 nominales retroactivos al 1° de julio pasado (en el último convenio logró que llegara a $ 20.000), que el acuerdo tenga dos años de duración y que el sector se autocalifique como "dinámico", lo que implica que se le deberían aplicar lineamientos que suponen un incremento salarial real, o sea por encima de la inflación.

El escenario este año es distinto porque la Asociación de Supermercados del Uruguay pidió a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que los represente y el sindicato entiende que esto puede suponer tratativas más lentas, dijo a El País el presidente del gremio, Fabio Riverón.

Ya hubo un primer desencuentro y no menor. La Cámara Nacional de Comercio consideró una mala señal que se esté abordando en el Parlamento un proyecto (elaborado por el diputado comunista Gerardo Núñez) para que se considere el 21 de junio como el Día del Trabajador del Comercio y sea un feriado pago no laborable. Esa fecha es el natalicio del histórico líder sindical José "Pepe" DElía. La gremial empresarial entiende que es un típico tema para que se aborde en el Consejo de Salarios sectorial. "Se quiere aprovechar la ventaja a nivel parlamentario que supone la mayoría absoluta del oficialismo", dijo una fuente.

El portal "Ecos" informó que en la comisión de Legislación del Trabajo, el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, señaló que la implantación de ese feriado supondría un costo extra para el sector privado de US$ 20 millones que no es razonable.

Pero Riverón argumenta que DElía fue una figura trascendente y que los trabajadores del comercio trabajan muchos días en los que los asalariados de otros sectores no lo hacen.

Otros planteos.

Riverón reconoce que en los últimos dos años se han perdido entre 2.000 y 3.000 empleos en los supermercados porque no se cubren vacantes, pero que pese a ello el sector debe ser considerado "dinámico" porque "las ganancias no han bajado; se han mantenido o crecieron y eso a salarios no fue". El sindicato quiere un acuerdo que tenga correctivos anuales por inflación y que el sector sea considerado "dinámico". Esto implicaría un aumento anual mínimo de 8,5% en el primer año de vigencia del acuerdo y de 8% en el segundo. En los últimos doce meses la inflación se ubicó en 8,41%. La postura del sindicato es que el crecimiento salarial por sobre la inflación debe ser equivalente a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) que para 2018 el gobierno espera que se ubique en 2,5%.

Fuentes del sector privado no quisieron adelantar la postura negociadora que tendrán los supermercados.

El sindicato del comercio también quiere que el convenio establezca que las trabajadoras pueden tener derechos a cinco días de licencia si estuvieron involucradas en situaciones de violencia doméstica. "Las empresas argumentan que es una exageración. Hay una contradicción. Si se considera que la violencia doméstica es un flagelo no se puede generar una situación en la que se pregunte (la trabajadora): ¿denuncio o no denuncio?, porque me van a descontar. Debemos dar pasos firmes", argumentó Riverón. El sindicato también quiere ajustes adicionales para los salarios que se ubiquen por debajo del mínimo nacional (hoy en $ 13.430).

La carrera entre el salario y la inflación

La postura del Pit-Cnt y de Fuecys, el sindicato del comercio, es que se considere como sumergido un salario de $ 20.000 líquidos (unos $ 24.900 nominales) y que tengan un tratamiento prioritario a través de ajustes diferenciales. La central sindical entiende que en esa franja se encuentra aproximadamente el 23,2% de los asalariados del país. "Si se cumplen las proyecciones de inflación para los próximos años, con la aplicación de los lineamientos se reducen las posibilidades de lograr aumentos salariales reales, por el criterio de ajustes descendentes", dice un documento del sindicato del comercio. Como era de suponer, en la ronda salarial del sector privado, que se desarrolla en estos días, la mayoría de los sectores intenta ubicarse en la franja "dinámica" que es la que permite aumentos mayores. Se trata de los Consejos de Salarios con más trabajadores y sectores involucrados desde que existe negociación colectiva en Uruguay en 1943. Los consejos suelen cerrarse a la cuarta o quinta reunión. Todas las partes pretenden que se terminen en unos 90 días para que no se complique el pago de retroactividades y para no deba negociarse muy cerca de las fiestas tradicionales.