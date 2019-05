El Pit-Cnt evita críticas al gobierno en su discurso por el Día de los Trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que el acto del 1° de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores iba a ser político-partidario, que se iba a hablar de los “cucos” y de las conquistas del Frente Amplio, pero nada sobre los problemas que verdaderamente aquejan a los uruguayos como la pérdida de empleo.

La previa al acto celebrado en la plaza de Mártires de Chicago fue de las más polémicas de los últimos años tras la confrontación de la cúpula del Pit-Cnt por los nombres de los oradores y por los temas que se irían a abordar.



Ayer, en el acto, el presidente de la central obrera Fernando Pereira dijo que se enfrentará al neoliberalismo “desde la primera hora”, señaló que si bien en Uruguay no hay “Bolsonaros” (en alusión al presidente brasileño) “no hay que dejar que sean creados”, y respondió a las críticas de la secretaria general de los municipales, Valeria Ripoll, quien cuestionó el tono político que tendría la oratoria.

Sin embargo, varios fueron los temas que quedaron por fuera del discurso oficial del acto por el Día de los Trabajadores, uno de ellos fue la inseguridad. De hecho el propio Pereira reconoció a El País que “no pude tratar todos los temas porque era más cantidad del tiempo de lo que era la oratoria. Quedaron pendientes algunas propuestas sobre trabajo, sobre seguridad, pero bueno, en las próximas entrevistas sucesivas las vamos a ir diciendo”, apuntó el dirigente.

Acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Leonardo Mainé

Ripoll denunció hace dos semanas haber sido vetada por la corriente mayoritaria (Articulación y Partido Comunista) como oradora del acto. La dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) sostenía que en el acto, el Pit-Cnt hablaría solo de los avances del gobierno.



Pero Pereira no se la dejó pasar. En el propio acto, respondió: “Cuando se dice en tono irónico que este movimiento sindical tiene cierta falta de independencia, le respondemos con las conquistas y logros (...) a los gobiernos del Frente Amplio en 14 años le hicimos 59 medidas de paro”. El dirigente sindical añadió que “acá no se va a escuchar ni un discurso oficialista, ni un discurso de oposición”.

Luego del acto, Ripoll analizó el discurso de Pereira. Señaló que “hay un mensaje que nos dejó más preocupados que tiene que ver con poner en duda la aplicación de políticas neoliberales y poner en duda la privatización que es una de las peores realidades que tenemos los trabajadores”.

Dirigentes del Sindicato de la Construcción y del Taxi se enfrentaron ayer en el cierre del acto por el Día de los Trabajadores. Foto: Leonardo Mainé

Sin embargo, saludó el mensaje que envió Pereira al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien estaba sentado en primera fila escuchando la oratoria. “Por las dudas, por si no quedó claro, si la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), o cualquier intendencia u organización pública contrata rompehuelgas para hacer nuestro trabajo, el Pit-Cnt va a responder con un paro, y si los contrata dos veces, con dos paros y Di Candia lo tiene que saber mirándolo a la cara”, apuntó. La Intendencia capitalina anunció que llamará a una licitación para contratar camiones de levante de contenedores de residuos para trabajar durante los días de paro.

Balance Uruguay perdió en los últimos años unos 50.000 puestos laborales. El tema que no fue analizado en profundidad en el acto tampoco pasó inadvertido. Pereira señaló que “eso no lo podemos dejar pasar. Pelear por trabajo es el principal objetivo del movimiento sindical”, apuntó. Por su parte el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, que estuvo presente durante todo el acto, señaló en rueda de prensa tras la oratoria, que fue un “gran acto que demuestra la importancia que tiene para el Uruguay el 1° de mayo”. Añadió que “es un muy buen ejemplo de lo que está haciendo Uruguay y nos vamos satisfechos por el espíritu de este acto. Hemos escuchado las críticas y hemos escuchado las propuestas. Y vamos a seguir trabajando porque estamos sustancialmente de acuerdo con lo que es la convocatoria de este acto que es seguir conquistando derechos”, apuntó.

El acto.

La Plaza 1° de Mayo Mártires de Chicago se tiñó ayer de colores rojo y amarillo. Los puestos de venta de chorizos, pasteles y hasta de prendas de vestir rodearon el acto en el que el predominante fue el aroma a asado, de hecho, cada 1° de mayo es el día del año en el que más se vende este tipo de corte de carne.



Al acto llegaron trabajadores de todo el país. Entre ellos, el sindicato del gas que se encuentra en conflicto con Petrobras, que tiene la concesión de MontevideoGas, que recientemente anunció su retiro del país. De la oratoria participó la integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, Alba González, y dos integrantes de la Intersocial Feminista, Soledad González y Milka Sorribas.

Mujica, Topolansky y Cosse en el acto por el Día de los Trabajadores. Foto: Leonardo Mainé

Hace dos semanas, se generó una polémica luego de que 15 sindicatos rechazaran que la Intersocial tenga participación en el acto luego de que en la mesa representativa del Pit-Cnt se denunciara a una ONG que integra el colectivo feminista.

Paralelamente al acto oficial, otras 30 actividades se realizaron en todo el país. Marcelo Abdala, secretario general de la central, participó de un acto en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. “Son tiempos de unidad y de lucha (...) el 1% de la cúspide de la pirámide de la acumulación de riqueza mundial tiene exactamente la misma o más riqueza que 3.700 millones de habitantes”, señaló.

Críticas al gobierno por tema Gavazzo El Pit-Cnt y Familiares coincidieron en su rechazo a José Nino Gavazzo tras sus declaraciones al Tribunal de Honor sobre el traslado y ocultamiento del cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoro. Alba González, de Familiares, reclamó al gobierno y a la Justicia por este caso. “Quitarle la tobillera a Gavazzo cuando acababa de relatar sus crímenes es una cachetada a la sociedad y una burla al sistema de justicia”, señaló en su discurso la activista. Por su parte, Pereira fue un poco más allá: “La lucha por la democracia se contrapone con la impunidad. Tenemos al sinvergüenza de Gavazzo suelto en la calle sin tobillera. Esto no es para tener matices. Cuando dicen que hay que sacar malandras de la calle ahí tienen a varios malandras. Ni los Gavazzo ni los Silveira nos van a frenar de homenajear a estos compañeros que desaparecieron”. La semana pasada la Justicia de Canelones accedió al pedido de la defensa del exmilitar de quitarle la tobillera alegando razones médicas. Gavazzo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde diciembre de 2015, tras la decisión del juez Martín Gesto por encontrarlo culpable de cometer violaciones a los derechos humanos tras tener el resultado de los informes médicos.

Promueven paro de las mujeres el 8 de marzo

La Intersocial Feminista reclamó que haya un paro general solo de mujeres el próximo 8 de marzo. En su nombre hablaron Soledad González y Milka Sorribas y reclamaron un lugar mayor en la política dado que “si las mujeres no estamos en política no podemos cambiar este mundo que nos oprime”. Por otro lado, la Intersocial también pidió mayor presupuesto para implementar la “real” ley de violencia basada en género. Valeria Ripoll había cuestionado días atrás la integración del colectivo al acto porque entendía que no representaba al movimiento sindical. El grupo aglutina a varias organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional Uruguay, Área de Género de Fucvam, Asociación Civil El Paso, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo Ellas, Colectivo La Pitanga. Colectivo Ovejas Negras, Coordinadora Nacional Afro uruguaya, Cotidiano Mujer, Departamento de Jóvenes del Pit-Cnt, Las Puñadito, Mujeres de Negro y El Abrojo, entre otras.