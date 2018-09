Para Pit-Cnt los empresarios son "llorones" y reprimen

El Pit-Cnt endureció ayer todavía un poco más su discurso, llamó a los empresarios "llorones" y los acusó de vaciar la negociación salarial que en varios rubros importantes como la metalurgia, los principales sectores agropecuarios, las tiendas y los supermercados o no empezó o está estancada. El endurecimiento se produce luego de que las principales gremiales empresariales del campo ratificaran esta semana que no volverán por ahora a los Consejos de Salarios. Los empresarios responden al Pit-Cnt que si lloran es por los empleos que se están perdiendo.

El acto de cierre del paro general parcial al que convocó ayer la central sindical fue en Rincón y Misiones frente a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Eso no fue casual porque los Consejos de Salarios de tiendas y supermercados están bloqueados. Tampoco fue casual que el orador fuese Fabio Riverón, presidente del sindicato del comercio (Fuecys), a quien acompañó Soraya Larrosa, dirigente del sindicato de la construcción (Sunca).

"En tiendas el aumento (propuesto por las empresas) es del 0%. ¿ Quién se sigue quedando con ese crecimiento si el país va a crecer? Se lo quedan los mismos de siempre. A esta altura deberían inaugurar el club de los llorones. Porque es a a lo único a lo que se dedican aparte de a reprimir a los trabajadores", dijo Riverón, un sindicalista que integra la corriente "Articulación" considerada moderada dentro del Pit-Cnt.

En una aparente alusión al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, Riverón pidió que "expliquen cómo hicieron su fortuna y dejen de joder con eso de cargar cajones; es verso. echan embarazadas y no quieren negociar con el sindicato", acusó. Novick hace alusión con frecuencia a que cuando comenzó a trabajar cargaba cajones porque era feriante.

Riverón aludió a que "la Federación Rural junto con la Asociación Rural saludaron el golpe del 73 y a que "nadie pagó más caro la pérdida de la libertad que este movimiento obrero". Y anunció que el sindicato del comercio presionará para que se apruebe la creación del Día del Trabajador del Comercio y la creación de un fondo de insolvencia patronal, una reivindicación que ya lleva años.

"Se retiran del consejo los rurales. Es más fácil seguir aplicando la ley del rebenque que generar salario y condiciones", denunció.

Hoy habrá una reunión clave de negociación en el Consejo de Salarios de los supermercados, sector en el que se avizora una creciente conflictividad.

Larrosa denunció que "acá muchísimos se relamen los bigotes y se frotan las manos viendo a esas sociedades vecinas (Argentina y Brasil) para arrebatarnos todo" porque "los que representan a las clases dominantes dicen que el Consejo de Salarios no funciona, que hay que negociar por empresa (...) tuvimos un gobierno que nos escuchó pero todo eso está en peligro".

Reacción industrial.

El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a El País que "sí, somos llorones por la pérdida de trabajos y de empresas".

Murara dijo que la industria está declinando desde 2014, está utilizando el 62% de su capacidad instalada, cayó 1,5% en el último año y vio retroceder su empleo 4,3%" en ese lapso. "Todo conspira contra el empleo. En este momento la inversión es negativa. Hay rigidez laboral. Y todos los mensajes que damos con las ocupaciones...", señaló.

"En el grupo 8 (metalurgia) se ha planteado la reducción del horario de trabajo a 44 horas semanales. Aumenta 20% el costo de la mano de obra. Es inviable. Se les dijo que no y vuelven con el mismo planteo, 4, 5 veces y no se abren los subgrupos", dijo Murara. Y cuestionó la actitud del Ministerio de Trabajo que no convoca los subgrupos pese al bloqueo existente." Lo deseable sería estar tranquilamente negociando en la mesa pero esta no es una manera de negociar buena", señaló Murara.

Ante la acusación del Pit-Cnt de que las cámaras empresariales quieren "vaciar" la negociación salarial tripartita comentó que "hay consejos que ni empezaron; ¿ cómo se puede vaciar algo que no tiene contenido?". "Hay muchos empresarios sin saber cuál es su costo laboral (por la demora en las conversaciones tripartitas) y a nadie le gusta", explicó.

Con la ARU El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo ayer a El País que le pidió una reunión a la Asociación Rural para acercar posiciones. El encuentro será reservado y de agenda abierta, señaló. Las cinco principales gremiales rurales se retiraron esta semana de los Consejos de Salarios y acusaron al gobierno de no ser ecuánime.

Bajo nivel de acatamiento en agosto

En cada paro de actividades propuesto por la central única de trabajadores se replantea la discusión: ¿qué nivel de acatamiento hay entre los asalariados a la medida sindical de protesta? No hay registros de que ante un paro el Pit-Cnt haya concluido que se produjo un moderado o bajo acatamiento a la medida.

En el pasado paro general del 22 de agosto los dirigentes de la central aseguraron que el nivel de adhesión a la protesta fue muy importante.

Un estudio de Equipos Consultores mostró que el 82% de los trabajadores encuestados declara haber escuchado algo sobre el paro del 22 de agosto.

"Al igual que en las mediciones anteriores, el nivel de conocimiento del paro es más bajo entre los trabajadores residentes en el interior del país (77%), los jóvenes menores de 30 años (69%), quienes viven en hogares de nivel socioeconómico bajo (62%), y los de nivel educativo bajo (que solo terminaron Primaria con el 59%)", dice el estudio.

En el análisis se concluyó que el 57% de los ocupados declaró haber ido a trabajar el día del paro, mientras que el 34% no lo hizo y el restante 9% declara que no trabajó en esa semana o no le correspondía ir a su empleo.

"Estos datos no muestran diferencias significativas con las mediciones anteriores al tomarlos como grupo. No obstante, cuando se analiza a quienes no fueron a trabajar se observa que hay una cantidad similar de trabajadores que no lo hicieron porque no pudieron (ya sea porque no había transporte o tenían que cuidar a otras personas de su hogar) y de quienes no fueron a trabajar porque hicieron paro", dice el estudio.