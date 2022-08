Pit-Cnt "no descarta ninguna acción" por la reforma de la seguridad social

El movimiento sindical está teniendo un año intenso, marcado por algunos conflictos y negociaciones salariales en la rama privada, pero especialmente por las acciones de lucha en el marco de la Rendición de Cuentas. Y ahora, el inicio de la discusión en torno al proyecto del gobierno para reformar el sistema de seguridad social suma un nuevo elemento de tensión.

“Es un tema que está hace un tiempo ya en las plataformas del Pit-Cnt”, dijo a El País Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores. “Ahora los sindicatos estamos discutiendo un paro de 24 horas que incluye la situación de la reforma”, agregó el dirigente sobre una medida que planifican tomar hacia fin de mes o principios de setiembre.



No obstante, trabajan en los detalles, porque será de acuerdo al curso que tome la redacción del anteproyecto que plantea reformar el sistema previsional que se definirán las medidas de fuerza de la central sindical, que ha sido crítica con las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS).

“No descartamos ninguna acción, sea movilización en la calle, paros, todo lo que esté arriba de la mesa y veamos que va quedando producto del intercambio que se está dando antes de presentar el proyecto en el Parlamento”, aseguró Pereira.



“La conflictividad va a depender de los avances” que surjan de este proceso de debate, insistió el sindicalista.



El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, ya había advertido el lunes 1° de agosto, en una conferencia de prensa, que “frente a cualquier cuestión que ataca derechos” la central sindical va a proponer “movilización y lucha”.

Las recomendaciones de los expertos no conformaron a los representantes del Pit-Cnt, que escucharon la presentación del redactor de la iniciativa, Rodolfo Saldain, y del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el pasado jueves 4.



El presidente del Pit-Cnt opinó entonces que “no es una reforma de la seguridad social integral”, y que su premisa es “reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones”.



Al respecto, Pereira cuestionó ahora en diálogo con El País que “acá se intenta extender la privatización en la seguridad social”, cuando la central entiende que “ese no es el camino, sino que los fondos deben ser administrados por el BPS”.

También criticó que el anteproyecto se centra solo en “bajar el déficit (del BPS) y la forma de financiamiento”, y en ese sentido planteó como medida paliativa ejercer un mayor control para evitar la evasión de aportes desde el sector empleador. Asimismo, recordó que un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encomendado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), reveló que la evasión tributaria en el transporte carretero supera los US$ 120 millones al año.



Si bien concedió que una reforma de la seguridad social es necesaria, Pereira entiende que la discusión debe ir más allá del financiamiento del sistema previsional.



En ese marco, desde el Pit-Cnt rechazan el planteo de subir la edad de retiro cinco años más (de 60 a 65), considerando que el promedio hoy se sitúa en los 63. “Es un aumento de la edad para jubilarse pero también un aumento de lo que se tiene que trabajar”, evaluó Pereira. “Hoy con 55 años ya es difícil conseguir un empleo cuando uno se queda sin trabajo, imaginate si te pasa con 60 y todavía te quedan cinco años para jubilarte. Además, estás bloqueando el ingreso de los jóvenes, cuando actualmente el desempleo juvenil duplica a la desocupación en general”, dijo el dirigente.

En el Pit-Cnt coinciden en que con el articulado que planteó el gobierno, “la reforma cae sobre los hombros de los trabajadores”, sentenció Pereira, que agregó como otra crítica el hecho de que la Caja Militar recién sea alcanzada por la eventual modificación del sistema en un plazo de 20 años.



Así que mientras el equipo de asesores del Pit-Cnt analiza el borrador de la reforma, el movimiento sindical se prepara para tiempos agitados.

Plazos generan dudas en la central

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estableció como plazo “flexible” la fecha del 31 de agosto para que los partidos de la coalición puedan realizar sus aportes al anteproyecto de reforma del sistema previsional elaborado en base al informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.



Martín Pereira, integrante del Secretariado del Pit-Cnt, consideró que en el debate queda “mucha tela por cortar”, por lo que “la idea del presidente de que a fines de agosto esté definido el tema es apurar los plazos”.



En ese contexto, el sindicalista no está seguro de que la reforma incluso se concrete. “De antemano me quedan dudas de que realmente vaya a llegar al Parlamento. Puede ser una estrategia de decir por lo menos se intentó hacer y no se pudo”, apuntó.



Más allá del desenlace, el sindicalista señaló que “primero hay que ver que la coalición se ponga de acuerdo en este tema y, después, si el Frente Amplio hace aportes o no”.



“Existen muchas dudas en el Frente Amplio al respecto y sería bueno saber cuál es la situación. Hay que tener contactos con todos los partidos y demás organizaciones para ver cuáles son los planteos”, agregó Pereira.



El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, expresó recientemente que no creía que la central fuera a solicitar una entrevista con el mandatario. Argumentó que “no eligió el camino de tener una conversación con el Pit-Cnt. Allá él”.