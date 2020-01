Pit-Cnt no descarta impulsar "referéndum" contra la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt recibió este miércoles de tarde a todas sus filiales para discutir el borrador de la ley de urgente consideración que la semana pasada presentó el gobierno electo.

Tras el encuentro, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, subrayó que "hay distintos componentes que son sumamente preocupantes" en el documento, y dijo que no se descarta ninguna opción de medida contra esta iniciativa que el gobierno entrante buscará llevar al Parlamento en marzo ni bien comience su administración.

En rueda de prensa, Abdala manifestó que "aparecieron distintas preocupaciones de las filiales", sobre los detalles de dicha ley de urgencia, y que no descartan "ninguna de las acciones posibles que se puedan tomar" contra ella.

Adelantó que las medidas que ahora analizará la mesa representativa del Pit-Cnt, el 20 de febrero, van "desde solicitar una reunión grave y urgente con el gobierno, para considerar aquello que se piense (que sean) las aristas más perjudiciales de la ley de urgente consideración, hasta desarrollar reuniones con todas las organizaciones sociales que coincidan en tener esa composición crítica, hasta convocar movilizaciones o inclusive pensar en la declaración de inconstitucionalidad o directamente ir a referéndum en que nuestro pueblo pueda decidir si está bien o mal esa herramienta".

Abdala apuntó contra varios aspectos del borrador. "Hay algunos artículos que directamente van por contrario del derecho de huelga, y no me refiero solamente a la ocupación sino al concepto de derecho de huelga que como sabemos está protegido por la Constitución", dijo.

También consideró que "hay elementos que cuestionan la participación de los trabajadores en distintos organismos", y que entiende que para ello "no se precisa para eso ubicarlos en una ley de urgente consideración".

Además, Abdala enfatizó: "Estamos en contra de la desmonopolización de la producción de combustibles en Uruguay", en línea con lo que expresó este miércoles Federación Ancap, sindicato del ente autónomo. Al respecto, dijo que "en el espíritu del plebiscito que se definió el 7 de diciembre de 2003, la gente aquí se pronunció, porque es importante tener un Ancap fuerte para nuestro desarrollo productivo".

El secretario general de Pit-Cnt cuestionó el pasaje que tendría este borrador en caso de pasar al Parlamento. "Si una ley de urgente consideración entra, si a los 90 días no hay resolución está resuelta. Es lo que dijo el Poder Ejecutivo sin más. No van ni a las comisiones de legislación del trabajo, tributarias o de Hacienda. Es decir, no tiene un trámite parlamentario que permita el diálogo entre los propios parlamentarios para mejorar. Entonces eso nos parece a nosotros que no está bueno".

Respecto a si ve sorpresas en el articulado, dijo que "la ley es más preocupante que los anuncios", y consultado sobre si 2020 va a ser un año conflictivo, respondió: "Cuando viene un período de ajuste y no se gobierna no solamente en función de la diversidad que compone las grandes mayorías del país, y no desde sectores que obviamente son sumamente pudientes, bueno ahí el conflicto no lo generamos nosotros".