Pit-Cnt denuncia "brutal represión" ante reclamos por derechos de los trabajadores

"Ante los reclamos" que realizan los trabajadores, la respuesta "no es una mesa de negociación, no es buscar un diálogo", es una "brutal represión similar a la que sufrieron la semana pasada los compañeros de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott)", dijo este miércoles en un conferencia de prensa Daniel Diverio, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, al referirse al desalojo a camioneros que estaban impidiendo el acceso norte del puerto de Montevideo.

Además, dijo que el movimiento sindical está preocupado porque la "aplicación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a rajatabla dinamita la posibilidad de los trabajadores y de reclamar por su justos derechos".

En esa línea, dijo en nombre de la central sindical que la "represión es desmedida" y tiene "consecuencias complicadas". Por ejemplo, "algunos compañeros que tuvieron algunas lesiones, lo que es preocupante", añadió.



"Desearíamos que siempre se hablara de la situación de los trabajadores. Hasta ahora no hemos visto la noticia de lo que ha sido la pérdida salarial salvaje de 2020, la precarización, la cantidad de compañeros muertos por ir a trabajar, y la cantidad que son estafados por el sector empresarial cuando no se hacen los aportes, se paga por fuera del laudo, se le exige horarios que son imposible trabajar o no se cobran horas extra. Creo que esa sería la noticia por la que tendría que preocuparse el gobierno", añadió.