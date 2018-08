Para el Pit-Cnt hay "una clara intención de vaciar los Consejos por parte de la patronal"

Hoy miércoles el Pit-Cnt realiza un paro general de 24 horas a nivel nacional, en el marco de las negociaciones en los Consejos de Salarios y el debate por la Rendición de Cuentas.



Bajo la consigna "Si a las trabajadoras y los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien", la central sindical reclama la implementación del 6% del PIB para la educación más un 1% para investigación, más presupuesto para salud y vivienda, mejor salario y condiciones laborales para trabajadores públicos y privados y una mayor distribución de la riqueza.

Fernando Pereira, presidente de la central sindical, destacó en la conferencia de prensa el "altísimo nivel de acatamiento" y definió al de hoy como "un gran paro general".



El dirigente reconoció que "el paro no es una medida mágica", pero recalcó que "si aumenta el salario de los trabajadores mejora la sociedad".



Pereira dijo: "No paramos por gimnasia", señalando que "las asignaciones presupuestarias son insuficientes y el estancamiento con las patronales son un problema para el pueblo".

"Percibimos una clara intención de vaciar los Consejos de Salarios por parte de la patronal", agregó.

Pereira sostuvo que el Pit-Cnt tiene la intención "en las 220 mesas, de ir por acuerdos pero no perdiendo derechos", mientras que "las cámaras buscan retroceder en los logros laborales".



Además, señaló que "la cámara de Industria y la de Comercio plantean claros retrocesos" y que "ni siquiera plantean retroactivos. Esto se puede entender en plena crisis pero no con los datos actuales".



Y anunció que la central sindical “tomará medidas” para que las gremiales agropecuarias “vuelvan a la negociación colectiva”.



Para el dirigente "al gobierno le faltó audacia para tocar a los más poderosos" y lamentó que el presupuesto para la educación "no va a llegar al 6% por falta de audacia del gobierno".

Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical, mencionó a su turno que "hay que tomar la ofensiva" y que "al Estado le reclamamos que recree el rol dinámico de las empresas públicas".



El dirigente agregó que es necesario "seguir invirtiendo en ASSE, en Vivienda en Educación. Debemos preparar a nuestro país para estar en posiciones de punta en la tecnología".

"Cuando hay dificultades es necesaria más negociación colectiva. Trabajo y salario", insistió.

"La negociación colectiva es más democracia para el país, beneficia a todo el pueblo" y "debemos estimular la negociación, por eso reclamamos en primer lugar al Estado cumplir con los convenios y avanzar", añadió Abdala.

En el cierre de la conferencia de prensa, Pereira insistió en que “se coloquen” los recursos necesarios para implementar la ley contra la violencia de género.