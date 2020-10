PIT busca no perder canastas de fin de año y pide negociación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ordenó a todos sus ministros recortar los regalos y canastas de fin de año en todas las dependencias públicas y la decisión no cayó bien en los gremios de trabajadores. Es que muchos de ellos -en especial en las empresas públicas- entienden que son derechos adquiridos que no se pueden recortar sin una negociación.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que los recortes de canastas -que están enmarcados en el plan de austeridad del gobierno- son “un abuso porque estaban en los convenios colectivos”. Y citando al histórico dirigente sindical José “Pepe” D’Elía, fallecido en 2007, destacó que: “los convenios están para cumplirse”.

“¿Y los canales de televisión que dan canastas y lo tienen en el convenio colectivo? ¿Si lo tienen los canales 10 y 12 por qué no lo puede tener Ancap? ¿Acaso la estabilidad laboral puede considerarse un privilegio o sería deseable que todos tuviéramos estabilidad laboral? Porque entonces somos el país del revés: el que ganó algún derecho hay que sacárselo para igualar al que no tiene ninguno. ¿Tendríamos que vivir con $ 6.000 por mes porque hay alguien que vive con $ 6.000?”, preguntó.

La Mesa de Entes, que nuclea a los gremios de funcionarios de las empresas públicas, analiza un plan de acción para reclamare al gobierno que se mantenga el “beneficio” de las canastas de fin de año.



El presidente del Pit-Cnt insistió que no es correcto que de forma unilateral y sin negociación, las autoridades de gobierno recorten derechos laborales, y citó un ejemplo más allá de las canastas. “¿Cómo veo que se quite la guardería de BPS? Como un abuso”, se pregunta y responde Pereira. “Treinta años teniendo guardería para BPS y un día llega un director nuevo y decide que no habrá guardería: un abuso”, insiste. “¿Eso acaso no es privatizar un servicio que tenía el BPS desde hace tres décadas? ¿Esos cambios dramáticos para la vida de los padres y madres de esa guardaría no habría que discutirlos con los trabajadores? ¿Se pierde el poder por discutir con los gremios o se gana en credibilidad cuando se discute con las organizaciones?”.



El Ministerio de Industria Energía y Minería, por ejemplo, envió un petitorio con esta orden a las autoridades de UTE, Antel, Ursec, Ursea, El Correo y Ancap advirtiendo que este año no habrá canastas.