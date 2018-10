Piden remover a jerarca acusado de "amenazas"

La lista 1980 de Adeom, una de las radicales del gremio municipal, solicitó al intendente Daniel Martínez que remueva de su cargo al director de Artes y Ciencias de la IMM, Juan Canessa, acusado de "amenazar" a la dirigente Valeria Ripoll.

"Ojalá que lo que te paguen por mandadera del enemigo te ayude a cuidar a tu familia por lo menos", fue uno de los mensajes que le envió Canessa a Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom.

La posición de la lista 1980 fue difundir el tema "inmediatamente", aunque no obtuvo mayorías en el Consejo Directivo de Adeom, que finalmente resolvió plantear el asunto en el Secretariado Ejecutivo del Pit- Cnt, para pedir después una reunión con el intendente.

La reunión se hizo en el Palacio Municipal y por la IMM concurrieron —además de Martínez— el director de Gestión Humana Eduardo Brenta, el asesor del intendente Eduardo "Lalo" Fernández y el propio Juan Canessa. Por el Pit-Cnt, lo hicieron Marcelo Abdala, Fernando Pereira y Joselo López. Y por Adeom, Valeria Ripoll, Aníbal Varela y Ruben Díaz. Allí, el director de Artes y Ciencias se disculpó frente a Ripoll, quien este año renunció al Partido Comunista, al cual pertenece Canessa.

Según dijo Ripoll a El País, el "ensañamiento" hacia su persona se debe también a que ella es mujer, porque —según di-jo— "yo no he visto que cosas así hayan pasado en Adeom con dirigentes hombres".

Intendente suplente.

Según un comunicado de la lista 1980, "ha quedado claro la importancia de que estos hechos se informaran públicamente por parte de la Directiva desde el momento que se dieron, porque el no hacerlo colabora al silencio y la impunidad".

"El hecho en sí mismo es una amenaza y agresión contra una trabajadora, por un jerarca político de la IMM, que ha ocupado en oportunidades de forma interina el cargo de intendente", agrega.

La lista 1980 considera que el hecho "tiene características delictivas" y que "no es solo una conducta personal fuera de libreto, sino que se corresponde con la práctica institucional de no aceptar la independencia y oposición de los trabajadores con respecto al gobierno y su política. A pesar de ser una falta grave sancionada por digesto y por la ley, la delegación de la IMM no manifestó su postura frente a la grave situación".