Petrobras envía trabajadores al seguro de paro en MontevideoGas

Petrobras Uruguay, dueña de MontevideoGas, la distribuidora de gas natural por cañería en Montevideo, comunicó al sindicato de la empresa y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que denuncia los convenios bipartitos y ya comenzó a enviar las notificaciones de su envío al seguro de paro a alrededor de una veintena de trabajadores. La situación será analizada hoy en una asamblea del sindicato y es probable que se decida que algunos dirigentes realicen una huelga de hambre.



Martín Guerra, presidente del sindicato, dijo a El País, refiriéndose a Petrobras que “se quieren ir y esto demuestra la falta de interés que tienen en gestionar la empresa”. “Desde que Petrobras llegó pasamos de 45.000 usuarios a 39.000. No hay ningún plan comercial. Habíamos planteado que se buscara que los usuarios pasaran de un uso del gas a dos. Planteamos que estábamos dispuestos a discutir una reestructura y no lo tuvieron en cuenta”, agregó. En MontevideoGas quedarían trabajando, tras estos envíos al seguro de paro, una centena de personas.

Lo ocurrido marca el punto más bajo en una relación empresa-sindicato deteriorada hace ya mucho. La llegada de Petrobras, que es de capital estatal, al negocio del gas natural en Uruguay tuvo motivaciones políticas. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil recibieron el planteo de la administración frenteamplista para ingresar a la empresa (Petrobras también tiene parte de Conecta, la distribuidora de gas en el interior). Pero ahora todo cambió y no hay afinidades ideológicas entre los gobiernos. En su momento Petrobras había comprado sus acciones en MontevideoGas a la francesa Gaz de France por unos US$8 millones. De hecho, el sindicato de MontevideoGas (la antigua Compañía del Gas) ha tenido un rol protagónico en las manifestaciones que piden en Uruguay la liberación del encarcelado ex presidente brasileño, Lula da Silva.



Guerra señaló que el sindicato había mostrado su disposición a discutir una reestructura pero no obtuvo eco. Tampoco tuvo éxito el Ministerio de Trabajo que hizo gestiones para intentar evitar que Petrobras tomara la drástica decisión que fue comunicada el viernes. Los convenios caerán a partir del próximo 1 de diciembre. Años atrás se manejó la posibilidad de que Ancap ingresara a MontevideoGas, pero esa alternativa coincidió con la grave situación que atravesó la empresa pública uruguaya y la idea quedó descartada totalmente.

Un acuerdo de los que va a caer implicaba que si la empresa debía cambiar la tarea de algún trabajador por innovaciones tecnológicas se comprometía a retenerlo y capacitarlo. También cayó un acuerdo que establecía que si un trabajador debía subrogar a un superior se incrementaba su salario de manera acorde.



El año pasado el Estado uruguayo ejecutó una garantía de US$6,8 millones correspondientes al canon impago de parte de la concesionaria de las redes de gas natural. Petrobras pidió, a su vez, un arbitraje millonario en dólares contra el Estado por entender que con distintas medidas afectó su negocio.



El sindicato de MontevideoGas había apostado fuertemente a que se concretara la construcción de la regasificadora durante el anterior gobierno que finalmente quedó trunca y cuya adjudicación fue investigada por una comisión parlamentaria.