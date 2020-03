Pereira: "Nadie puede decir que el caceroleo no fue imponente, porque fue imponente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Pit-Cnt Fernando Pereira habló sobre la llegada que tuvo en el país la convocatoria a realizar un caceroleo y un apagón social que realizó la central sindical junto con otras organizaciones. ""Nadie puede decir en Uruguay ayer no hubo caceroleo, ni nadie puede decir el caceroleo no fue imponente, porque fue imponente", indicó en diálogo con 970 Noticias (Radio Universal).

Pereira indicó que el caceroleo no fue la única medida que se escuchó ya que también hubo aplausos y en algunos casos el himno nacional. "Yo parto de la base de que nadie puede creerse el dueño de las movilizaciones populares y hay personas que entendieron que esa noche había que poner el himno y, siempre y cuando se haga de forma pacífica y respetuosa como pasó, tienen todo el derecho del mundo", consideró.

Sin embargo el presidente del Pit-Cnt indicó que ya preveía que se podía generar "una polémica" respecto a qué se había escuchado más y fue por eso, explicó, que a sus redes sociales subió videos de diferentes barrios de Montevideo en donde se puede escuchar el caceroleo.



"'¿Escuchó más caceroleos que aplausos?", le consultaron. "Yo y cualquier persona que sea objetiva, las personas pueden ser objetivas o no. Yo vivo en Cordón pero ayer colgué (videos) de La Teja, del Cerro, de Marindia, de la Costa de Oro, de Palermo y hoy voy a colgar 20 del interior", respondió.



"Obviamente hubo un apoyo masivo a la movilización, hubo otras expresiones sí, así es la democracia", agregó.

Pereira habló también de las respuestas de algunos integrantes del gobierno actual a la convocatoria y expresó que aunque desde la central se esforzaron "para explicar que no era una medida contra el gobierno, algunos miembros del gobierno se empecinaron en plantear que la medida era contra ellos y contra eso no hay vacuna", opinó.



"Desde el primer día lo dijimos, por las dudas lo escribimos, por las dudas hicimos un video explicativo de las medidas y cuáles eran lo objetivos.

Me parece que el tono lo marcó el presidente cuando dijo 'no concuerdo con la movilización pero tienen todo el derecho', ese era el tono adecuado, pero siempre alguien quiere ir mas allá del presidente", expresó.

"Tanto (Pablo) Mieres como (Mario) Arizti están haciendo un trabajo destacado, no era un problema de que el Ministerio de Trabajo no estuviera escuchando las dificultades que el movimiento sindical les plateaba", indicó Pereira y explicó que el objetivo de la movilización era que se busquen medidas para las personas que "la semana pasada tenían un trabajo y hoy no tienen ingresos" como "los trabajadores informales, los feriantes que vendían ropa, los peluqueros, los plomeros que ya no tienen trabajo porque no los llaman".

El presidente de la central sindical aseguró: "Es un problema que no se está entendiendo, o si se está entendiendo pero no se está encontrando la solución. Hay unos 400.000 uruguayos que la semana pasada tenían un ingreso, tenían un empleo, y hoy tienen ingreso cero", indicó.



"Nosotros hicimos unas propuestas, puede haber otras, estamos abiertos a escuchar cualquiera que vaya en esa dirección", expresó Pereira y agregó que lo que se planteó fue dar un salario mínimo o un bono que garantice la comida y poder pagar las facturas hasta que la situación se normalice.