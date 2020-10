Pereira a Mailhos: "La violencia se ejerce cuando se violentan los derechos laborales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, le respondió a Juan Mailhos, gerente jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, que dijo que "la ocupación siempre implica violencia" y luego lanzó: "Vienen cinco gordos y se meten en su living, eso es violencia".

En un principio, Pereira se excusó de opinar señalando a El País: "Prefiero meditar", pero posteriormente resolvió brindar su postura sobre las consideraciones de Mailhos relativas el decreto que reglamenta las ocupaciones de los lugares de trabajo, incluido en la Ley de Urgente Consideración.

Respecto a los dichos de Mailhos, el presidente de la central sindical señaló: "Es un abuso, porque generar una ocupación no es una ocupación de patota, no digo que no pueda haber alguna excepción, sino que se debe a incumplimientos patronales. Entonces la pregunta que me formulo respetuosamente, porque supongo que fue un exceso la declaración, pero supongo que es mucho más violento que un trabajador no cobre ocho semanas, que un trabajador se encuentre que le están desmantelando la fábrica en la que trabaja, llegar a un lugar de trabajo y encontrar que no hay más propietarios".

Para Pereira "la violencia se mide de acuerdo a quién le toca qué cosa", y resaltó que "lo más importante que tiene un trabajador es defender su puesto de trabajo, la posibilidad de cobrar su salario, la salud laboral y naturalmente que para eso utiliza diferentes herramientas", que nombró como "paros, exposiciones, colgar un pasacalle, denuncia pública, llamar a la prensa". Al respecto, indicó que la violencia la ve cuando "el más débil es atacado por el más fuerte y esa violencia la veo muy a menudo".

Sobre esta "violencia", señaló que la ve en el sector del citrus a los trabajadores que "no le pagaron durante varias quincenas", en "empresas que se desmantelaron", así como "dirigentes sindicales que los echan por la única condición de dirigentes sindicales" y en un supermercado "que echaron a un dirigente sindical y se animaron a pagar tres veces el despido con tal de que el dirigente sindical no volviera a la empresa".

En ese sentido, Pereira sostuvo: "No me parece que sea un acto de violencia las ocupaciones que han existido en Uruguay", y enfatizó que "para ver violencia hay que ver en otras partes del mundo".

El presidente de la central sindical entiende que "siempre se ha tratado de respetar" en ese tipo de manifestaciones, y que a pesar de las diferencias que pueden existir en "cualquier ámbito no es prohibiendo la protesta y la lucha que se va a resolver".



En ese sentido, Pereira manifestó: "La acción de prohibir me parece que es una fabriquita de conflictos".

Consultado sobre si Mailhos se comunicó con él u otro dirigente del Pit-Cnt tras sus declaraciones, respondió: "No, parto de la base que es un exceso en una declaración. Nosotros tenemos un vínculo razonable en el que conversamos, tenemos posiciones diferentes, pero en el Uruguay las personas hablamos cada vez que es necesario".



Agregó que su intención "no es atacar" a Mailhos -con quien tiene "un buen vínculo", dijo- sino "la idea de que la violencia solo se ejerce desde un lugar que es una medida de lucha. La violencia se ejerce cuando se violentan los derechos laborales", remarcó.