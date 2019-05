Pereira sobre Friopan: "La ocupación es un derecho", pero "mal utilizada" es "un golpe a la organización"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pererira se refirió al video que se hizo viral en la últimas horas de la planta de la empresa Friopan, luego de una ocupación sindical, y en el que se puede ver productos sin cocción y kilos de masa desperdigados por todo el lugar.

El video, además de mostrar las imágenes del lugar, cuenta con el relato de un hombre que se presenta como trabajador de la empresa y dice que no acompañó la medida sindical.



Pereira, dijo a través de su cuenta de Facebook que "la ocupación es un derecho" pero "mal utilizada" es "un golpe a la organización".



"Me llego como a muchos uruguayos, un video de cómo había quedado la empresa Friopan después de la ocupación", dijo Pereira y agregó: "Nosotros defendemos la ocupación como modalidad del derecho de huelga, pero hemos sostenido insistentemente que es una medida que se adopta después de agotar todas las instancias previas y de agotar las instancias de diálogo y otras medidas de lucha".

El presidente de la central dijo que "no tomar en cuenta estas cuestiones fundamentales, es dañar al propio instrumento de lucha". "En este caso como consta en el acta que se labró con el escribano actuante, se preservó toda la masa pronta, salvo 30 kg de una masa que se llama espuma y que no puede preservarse, todo esto documentado", añadió.



"Por supuesto que puede haber situaciones extremas que nos lleven a tomar esta medida, pero al mismo tiempo hay que tomar todas las acciones posibles para evitar negatividades ulteriores", explicó.



E insistió: "Tomar medidas de este volumen, sin agotar instancias y medidas previas, solo pueden ser negativas para el movimiento sindical y para la medida de ocupación , que en muchos momentos es necesaria. Pensar, reflexionar y actuar, tiene que ser parte de nuestro accionar y la autocrítica parte de nuestra práctica diaria".



Además Pereira sostuvo que "es un abuso que la empresa no explique claramente que el video es real, pero tiene que ver con una masa que no hay forma de preservarla".



En la empresa confirmaron a El País la autenticidad del video. Fuentes de Friopan agregaron que el sindicato decidió ocupar la planta de la empresa -ubicada en el barrio barrio Ituzaingó- en la madrugada del viernes 24 de mayo. La medida se extendió hasta el martes 28.