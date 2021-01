Pereira calificó a Salinas de "irresponsable" y pidió que se "retracte" por dichos de marchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, apuntó contra el ministro de Salud, Daniel Salinas, luego de que se conociera que el jerarca relacionara las manifestaciones sociales y sindicales con el aumento de casos de COVID-19 en Uruguay. Esto generó enojo en el Frente Amplio, pero también en la central sindical.

"El ministro Salinas no puede ser tan irresponsable", porque de acuerdo a las palabras del ministro "da a entender que nuestras marchas son responsables de la avalancha de contagios", comienza indicando la carta del presidente de la central sindical.

En esa línea, señaló que de ser como dijo el jerarca de Salud "se supone que deberíamos estar con COVID cientos de dirigentes sindicales, organizadores de las marchas, que algún hilo epidemiologico llevó a los rastreadores a los sindicatos".

Tras lo cual, subrayó: "Pues no, uno puede leer todos los informes del GACH y de ninguno surge que los contagios procedan de manifestaciones sindicales. Nos preocupamos en ver y analizar cada marcha y llevarla 15 días hacia adelante, para ver los efectos de la actividad y no se encuentran picos dentro de esos márgenes".

Pereira espera que Salinas "se retracte o por el contrario que presente evidencia científica de que las movilizaciones han traído olas de contagios como las que estamos viviendo".

El dirigente remarcó que en las marchas han actuado con "total responsabilidad", así como no han tenido que "cerrar locales sindicales por casos de COVID". Además, aprovechó la oportunidad para indicar que "filmaron con un dron" las marchas para que "se pueda observar el distanciamiento físico y el uso de tapaboca".

Por otro lado, citando la expresión de Salinas que dijo en la Comisión: “No es que sea un retrógrado, sino que el GACH dice que hay que mantener distancia”, Pereira respondió: "Aunque no quiere ser retrógrado, en cierta medida lo es", defendiendo las medidas frente a rebajas salariales, despidos, algunos "sin razones debidamente fundadas, o si se vota la LUC en plena pandemia, reunidos en una sala que no sé bien cómo ventilan y en las que están más de 100 personas (entre legisladores y trabajadores del Palacio), si se vota un presupuesto que contiene un recorte de gasto de cerca de 380 millones de dólares y que impacta en educación, vivienda, salud, y políticas sociales compensatorias".

En esa línea, indicó que Salinas "plantea" que no "cumplan" con la labor sindical si se pierden trabajos y que por tanto se "queden inmovilizados". Además, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou "planteó en una de las conferencias que se podían hacer movilizaciones de Tel Aviv como ejemplo de que se podía movilizar cuidando los protocolos necesarios, y eso hicimos".

Pereira no matizó su tono al lanzar posteriormente: "A veces se buscan responsabilidades absurdas, sin colocar un solo elemento de prueba, simplemente para generar dudas y brechas en la sociedad".

El dirigente remató su mensaje enfatizando: "el ministro tiene que ser responsable porque es la autoridad sanitaria del país y nosotros lo hemos respetado".

En la Comisión de Salud del Senado, Salinas apuntó a las movilizaciones sociales y sindicales que fueron apoyadas por el Frente Amplio: “Tuvimos todas las marchas que quisimos ¡y déjenme decirlo, porque alguna válvula de escape tengo que tener!”, señaló, y enseguida pasó a detallar una a una las movilizaciones. En la lista nombró la conmemoración de los mártires estudiantiles, la marcha de la diversidad y las movilizaciones sindicales (Pit-Cnt, FUS, Fancap, sindicato de la industria, COFE y Fenapes).

“No es que sea un retrógrado, sino que el GACH dice que hay que mantener distancia”, argumentó. Sobre la marcha de la diversidad, agregó: “¡No pidan que les traiga la filmación de esta marcha!”. “Hubo de todo. Yo no paso la responsabilidad, sino que me hago cargo de todo, no hay problema, soy el ministro de Salud Pública y me hago cargo, pero no tengamos una visión hemipléjica, porque eso tampoco es correcto”, dijo. A su vez, reconoció que los casos de COVID-19 crecieron a partir de las elecciones departamentales.