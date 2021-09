Pelea entre operarios en UPM2: Sunca denuncia que extranjeros arremetieron contra uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) denunció este jueves que durante el paro general convocado por el Pit-Cnt en la pasada jornada, trabajadores extranjeros "arremetieron de forma abrupta y violenta" contra dos trabajadores nacionales en la obra de UPM 2. En diálogo con El País, el secretario general del Sunca, Daniel Diverio, calificó al episodio de "lamentable" y lo consideró un hecho "inédito".

Varios videos circularon en redes sociales donde se ve la pelea entre los trabajadores extranjeros y los nacionales durante el desarrollo del paro, que en el caso de UPM 2 se fijó desde las 07:00 horas del miércoles hasta la misma hora de este jueves.

Grave problema en la planta de UPM2 entre trabajadores uruguayos y extranjeros. Las diferencias habrían derivado en agresiones físicas. El SUNCA acaba de emitir un comunicado rechazando el accionar empresarial que convocó a extranjeros a trabajar. Varios videos circulan en redes. pic.twitter.com/7uP7tkddcc — Alternativa Durazno (@alternativadura) September 16, 2021

Otro video que circula en redes sociales muestra el enfrentamiento entre los trabajadores. "No, no, no, stop", se escucha mientras los trabajadores uniformados con camperas amarillas y naranjas reflectivas se empujan, y se van separando. "Lo estás agrediendo", señala una persona, mientras que otro responde: "Ustedes me están agrediendo. Usted no es policía, no venga a tocarme". A continuación se observa un forcejeo entre los trabajadores.

En otro de los videos, uno de los trabajadores insiste que el izaje no se puede hacer. "Sabés que con esta luz no podés hacer un izaje. Lo sabés, lo tenés bien claro", le dice un trabajador uruguayo, y el extranjero responde: "Andate de acá". En tanto, el episodio continuó porque el trabajador le retrucó: "No hay luz, sos un payaso, vendido. Sos un traidor", y otro gritó: "Los vamos a correr de Uruguay".



#SUNCA paraliza actividades en la obra de #UPM en el marco de la renegociación del convenio laboral. (Video de la madrugada de hoy Jueves 16/9) sigue👉🏻 pic.twitter.com/gk9KGpaTfA — Radio Yi Durazno (@radioyi960) September 16, 2021

El sindicato narró a través de un comunicado que en horas de la madrugada, "en pleno desarrollo del paro, fueron convocados trabajadores extranjeros a realizar tareas de izaje en la obra, sin presencia del MTSS, ni de delegados de seguridad, así como con ausencia de un plan de prevención", poniendo "en riesgo" la salud de los trabajadores.



En diálogo con El País, Javier Díaz, integrante de la dirección nacional del Sunca, contó que cuando los delegados sindicales les advirtieron sobre las 04:00 horas de este jueves a unos 25 trabajadores extranjeros que continuaba el paro y que no estaban dadas las condiciones para hacer el izaje hubo "empujones y griterío" contra los dos trabajadores nacionales.

Díaz señaló que a uno de ellos "le hicieron fuerza en un brazo, lo empuejaron", y en estas horas recibió el certificado médico por 11 días producto de la lesión. El otro trabajador sufrió en el momento un problema de presión pero ya se encuentra bien.



El dirigente sindical adelantó a El País que evalúan por estas horas iniciar una denuncia penal contra la empresa responsable de los trabajadores extranjeros que fueron a hacer esa tarea.