Patronal del Taxi rechaza aumento: “no podemos pagar el combustible al precio que está”, dijo Dourado

El gerente general de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, afirmó que el último aumento del combustible “impactó y mucho” al sector. “No queremos que nos regalen nada, queremos que nos dejen trabajar”, dijo a El País.

Dourado explicó que hasta noviembre del 2019 funcionó una solución que implicaba un reintegro de los impuestos de la nafta. Esa solución venció y desde ese momento no han tenido una nueva respuesta. “La realidad de hoy es que los taxímetros han cambiado más del 70% al gasoil y estamos pidiendo la reinstalación de ese descuento de los impuestos de la nafta y del gasoil”, explicó.



El empresario señaló además que ese sistema “funcionó y con éxito” y "aseguraba la formalidad del servicio del taxímetro y que no hubiera ningún tipo de escape a la formalidad del trabajo”. De aplicarse esa "solución", las naftas quedarían $22 menos que el valor actual y el gasoil, quedaría en unos $39, agregó.

“El taxi, que se ha transformado en una necesidad del ciudadano, por ser un transporte personal, que le da las garantías sanitarias al pasajero en un momento de pandemia, necesita más que nunca esa herramienta fundamental”.



“Nosotros no podemos pagar el combustible al precio que está. Lo que gastamos en combustible es más importante que lo que pagamos de salario”, agregó.

En ese sentido, dijo: “Le pedimos al señor presidente que nos reciba. Hoy precisamos junto con el presidente Lacalle encontrar una solución”.



Por otro lado, al ser consultado sobre una eventual suba de tarifas del taxi, Dourado dijo que esa posibilidad no está sobre la mesa, ya que “el que no resiste la suba de tarifas es el usuario”. “Tocar las tarifas va en contra del que menos tiene”, agregó.

Rechazo a las aplicaciones de transporte

En un comunicado emitido por la gremial, además de expresar la disconformidad por ese “aumento desmedido de combustible”, la Gremial del Taxi hace referencia a las aplicaciones de transporte que se instalaron en Uruguay y que, según consideran, “roban el trabajo al transporte formal”.

“Estamos totalmente en contra de que estas situaciones sigan atacando al mundo del trabajo formal, y les decimos a esos supuestos 400 trabajadores que están sin trabajo de las aplicaciones que vengan al taxi. Nosotros los vamos a formar no como choferes, sino como conductores profesionales”, dijo Dourado.



“No les va a faltar nada y no vamos a abusar de ellos como abusan estas aplicaciones extranjeras que pagan impuestos afuera del país y las ganancias las sacan de este país”, agregó. Y concluyó: “pedimos enérgicamente que no se flexibilice la informalildad”.