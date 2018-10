Más de 50.000 pasajeros a pie por otro bloqueo sindical

Un grupo de 20 trabajadores sindicalizados impidió que unas 45.000 personas pudieran viajar desde o hacia la terminal de Tres Cruces en Montevideo, según estimaciones oficiales.

A la hora 00.00 del viernes un grupo de sindicalistas cortó el ingreso y egreso de la terminal. Desde ese momento las distintas compañías de transporte se vieron obligadas a desarrollar un plan de contingencia que incluyó la devolución de los pasajes o la postergación de su utilización.

Algunas empresas resolvieron bajar o subir pasajeros en los alrededores de la terminal lo que provocó discusiones entre los sindicalizados, los pasajeros y los transportistas. Una empresa interdepartamental confirmó que uno de sus coches fue apedreado cerca de la terminal.

Por contrato, las compañías están obligadas a realizar las partidas y arribos en la terminal. Pero el bloqueo generó un vacío legal.

Enojo.

Como nunca antes, las plataformas de Tres Cruces se mostraron vacías. En el interior de la terminal, la gente iba y venía: no a las apuradas para no perder el ómnibus, sino para averiguar a qué hora del día siguiente iba a salir el vehículo en cuestión, si la empresa realizaba la partida desde otro punto de la ciudad o, simplemente, caminaban para que el tiempo pasara más rápido.

En medio de esa situación, más de 20 personas hacían cola para cargar sus celulares mientras que otras llevaban hasta las cinco de la tarde de ayer más de 12 horas esperando poder retornar a sus casas, ir a trabajar o disfrutar de algunos días de turismo en Buenos Aires.

María y su hiijo adolescente Elisev llegaron ayer a Montevideo desde Paysandú a las 6 de la mañana. Lo hicieron para atenderse con un médico especialista debido a una dolencia que el joven viene sufriendo desde hace un tiempo en la rodilla. Tras la consulta, querían emprender el retorno, pero no lo pudieron hacer. "Nos dijeron que a la 1:00 de la mañana no se podía salir. Estamos bastante cansados porque salimos de madrugada desde Paysandú y todavía seguimos", comentó María.

Ramiro pasó la madrugada en la terminal: "Me quedé merodeando por acá. Dormí un par de horas sentado. Venía de Colonia donde estaba trabajando y me iba para Florida donde hoy estoy viviendo. Viajo todas las semanas y esto nunca me había pasado", comentó.

Carla llegó al Aeropuerto de Carrasco ayer de mañana tras un viaje de 20 días en Europa. Desde la terminal portuaria se dirigió a Tres Cruces para volver "rápidamente" a Juan Lacaze, en Colonia,. El paro enlenteció su regreso y hasta las seis de la tarde aún no sabía a qué hora podía retornar a su ciudad natal. "Me parece que algunos turnos hay que tenerlos porque existen algunos casos de emergencias", opinó. Como viajó con muchas valijas, y por el temor a que se las robaran, no pudo trasladarse mucho.

Walter Lescano (61) debía viajar a Pan de Azúcar ayer de tarde. Le dijeron que el ómnibus salía desde Avenida Italia y debía caminar unas cuantas cuadras para poder hacerlo.

Conflicto.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se enfrentó a las empresas de transporte por la "falta de negociación en el Consejo de Salarios". "Tenemos la postura del sector empresarial que diluye la discusión, pero el gran meollo es que no quieren discutir", dijo Claudio Nizarala, dirigente de Unott.

La Asociación de Empresas de Transporte (Anetra) criticó la medida del sindicato.

"Los usuarios, los trabajadores no sindicalizados y las empresas se han visto avasallados en sus derechos constitucionalmente protegidos", indicó este gremio en un comunicado y aseguró que el sector "ha estado siempre en el camino del diálogo".

Ante esta situación, promovió ayer una acción de amparo a la Justicia "para que estos hechos no se vuelvan a repetir".