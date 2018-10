Paro en el transporte de combustible; estiman que en "alguna" estación haya faltante

La Unión de Transportistas de Combustible resolvió esta mañana realizar un paro de 24 horas no ingresando a la planta de La Tablada en reclamo por medidas de seguridad.

El dirigente de la Unión de Transportistas de Combustible, Oscar Benavidez, dijo a El País que “alguna que otra estación se puede quedar sin combustible en Montevideo” y no cree que eso ocurra en el Interior.



El reclamo, dijo Benavidez, es “el mismo de hace años: la puesta a punto de la infraestructura donde cargamos porque pasan los años y hay rubro cero y donde estamos cargando hay deterioro, nos implica largas esperas, cargamos nosotros, o sea que trabajamos con maquinaria que no está en condiciones”.

La medida no se tomó por ningún hecho en particular sino por un cúmulo de situaciones, explicó Benavídez. Hoy tuvieron una reunión con representantes de Ancap, pero “no pueden prometer demasiado”, dijo el dirigente.



Mañana se retomará el transporte de combustible, pero no se descarta definir nuevas medidas a futuro.