Paro en La Teja: "La hipótesis básica es que la guardia no estuvo bien armada", dijo Abdala

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, marcó sus diferencias respecto a la medida de paralización de la refinería de La Teja de esta semana, situación inédita desde 1973. Luego de esta medida, Ancap informó una falla en una válvula que generará perjuicios en la producción de combustible, con un costo económico, por los próximos días, en un contexto de cruce de declaraciones entre el sindicato (Fancap) y la dirección de la empresa pública respecto a la responsabilidad de este perjuicio.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) fue consultado sobre si Fancap no podría haber suspendido la paralización de la refinería ante la exposición que generaría toda la situación.

Desde el sindicato habían propuesto extender el convenio colectivo 15 días a cambio de evitar la paralización total de La Teja, pero no tuvo luz verde desde el directorio de Ancap.

Abdala reconoció que en filas de la central sindical "hay distintas opiniones". Si bien adelantó que no quería expresar su opinión sobre este caso antes de desarrollarla en los organismos del Pit-Cnt, dio pistas de su posicionamiento, considerando un razonamiento "plausible" el señalado en el programa radial.



En esa línea, ante la repregunta de si no se debió llegar a la paralización, retrucó: "Si yo sindicato te pongo a disposición de la empresa cómo se organiza la guardia, y tú no planteas otros elementos, por lo menos la hipótesis básica es 'acá no se estigmatiza a la organización sino que ambas partes estuvieron mal en la guardia que calcularon'".



Respecto a si considera que ambas guardias estuvieron mal, el dirigente sindical respondió: "Por ejemplo, porque si vamos a conversar una guardia de común acuerdo con participación del directorio, y después esa guardia no cubrió realmente la necesidad, la hipótesis básica es que la guardia no estuvo bien armada". Añadió que el directorio de la empresa "tuvo todas las condiciones de plantear sus requerimientos".



El cruce entre Fancap y Ancap fue escalando en los últimos días. Desde Fancap se indicó que la decisión de detener la refinería de La Teja fue de la dirección de la empresa y no del sindicato y que, por lo tanto, la responsabilidad por lo sucedido en ese proceso, es de las autoridades. No obstante, desde la empresa pública se informó previamente que podría ocurrir una falla ante ese movimiento en La Teja, al tiempo que desde el directorio de Ancap analizan la posibilidad de demandar a Fancap por el perjuicio ocasionado.