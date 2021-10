Paro de Copsa, Copsa Este, Cita y Casanova hasta la madrugada de este sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trabajadores de las empresas de ómnibus Copsa, Copsa Este, Cita y Casanova realizan un paro desde este viernes al mediodía hasta las primeras salidas de coches de este sábado, sobre las 03:00 horas, informó a El País Alejandro Abal, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC).

La medida es porque "se están adeudando licencias del 2019 y 2020", y otras partidas salariales, expresó el sindicalista. Sostuvo que hay un convenio firmado con las empresas, "avalado por el Ministerio de Trabajo y de Transporte", que no se cumplió, así "como no han aparecido los medios que se nos habían prometido por parte del gobierno".

"En este momento seguimos sin soluciones ni por parte de la empresa, ni por parte del gobierno. Es el primer paso de una movilización junto con la FOTS, más la línea del Este de Copsa", reclamó el sindicalista.

Por su parte, Javier Cardoso, gerente general de Copsa, remarcó en diálogo con El País que el paro se origina por la "no aplicación de un ajuste salarial decretado por el Poder Ejecutivo a partir del 1 de junio". En ese sentido, indicó que el Ministerio de Transporte (MTOP) "se comprometió" a suministrar los recursos necesarios y ello "no ha acontecido". Además, hubo otro ajuste salarial, a partir del 1 de setiembre y "tampoco se proveyeron los recursos" tanto por la vía tarifaria o de subsidios.



"El sector suburbano no tiene recursos porque desde hace muchos años viene siendo castigado con tarifas inferiores a las que correspondía. No tiene el capital para hacer frente a erogaciones extraordinarias", remarcó Cardoso.



Contó que esto ha sido manifestado en "múltiples" ocasiones a los trabajadores. Incluso ayer hubo una reunión con el Ministerio de Trabajo y MTOP, donde este último organismo "manifestó que estaba negociando con Economía a ver qué solución existía al respecto".



Sobre la problemática particular de los ajustes salariales, Cardoso remarcó que históricamente "venían ligados a un ajuste de la tarifa". "Esto no ha sido así. Han pasado ya cinco meses y las empresas no tienen los recursos para hacer frente a estas obligaciones", destacó.



"Reconocemos la obligación, la sensibilidad que origina el tema salarial en los trabajadores, y también reconocemos el perjuicio que le ocasiona a los usuarios el tema de los paros", destacó.

Cardoso remarcó además que las autoridades del MTOP "tienen clara cuál es la problemática". Sostuvo que el por entonces ministro de dicha cartera Luis Alberto Heber les solicitó seguir brindando los servicios en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia y "asumió el compromiso de proveer los recursos". "Unos cumplimos y otros no tanto", destacó, aunque se mostró "optimista" de que se "corrija ese desfase".



Consultado sobre la deuda de licencias que denunció el sindicato, el ejecutivo de Copsa confirmó que se "adeuda el 50%" de los salarios vacacionales, así como una partida de salarios vacacionales complementarios. Por otro lado, dijo que 35 de 1.000 trabajadores son los que acumulan dos licencias, correspondientes a años anteriores. "No es significativo y le estamos buscando solución".



Este resultado, expresó, "está en el contexto de la situación deficitaria de las empresas del sector suburbano", y que no se les paga "porque hay que cumplir con otras obligaciones como el combustible, etcétera".