Paro en la salud privada el 28 de octubre; por salario, condiciones laborales y contra la LUC

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que nuclea a los trabajadores de la salud privada, realizará un paro general parcial con movilización el próximo 28 de octubre "por trabajo, salario y mejores condiciones laborales", y "contra la LUC". En Montevideo, la medida será de 08:00 a 15:00 horas, mientras que en el interior dependerá de "cada realidad local", según el sindicato.

Se prevé una concentración para las 09:00 horas en el Obelisco y a las 11:00 horas frente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Consultado sobre qué pasará con la vacunación y la atención médica ese día, Jorge Bermúdez, presidente de la FUS, dijo en diálogo con El País que no se verán afectadas, ya que se aplicará el protocolo previsto para para las situaciones de paro.

Según un comunicado interno de la FUS, al que accedió El País, el sindicato afirma que se atraviesa "una situación particularmente compleja en el marco del accionar de la coalición de gobierno neoliberal".



"Con respecto a la salud quieren hacernos creer a toda costa que no hay mas pandemia y el ministro de Salud Pública sale a atribuirse todos los méritos del combate a la misma dejando de lado el esfuerzo que hemos hecho y hacemos los trabajadores de la salud día a día", agrega el texto.



Entre los reclamos de la FUS están los cuatro días de trabajo y dos de descanso, así como "la mejora de la dotación de personal para atender a la población usuaria". Además, señala que este paro es "en contra de la LUC".



El sindicato sostiene también que las declaraciones de Daniel Salinas sobre la situación de Casa de Galicia "lo único que logra es minar la confianza pública sobre esa institución y la amenaza de un posible cierre de la misma".



Esto es en referencia a la conferencia de prensa que dio ayer Salinas, donde se refirió a la situación que enfrenta Casa de Galicia. El viernes se conoció que la mutualista se presentó a concurso y que mediante un comunicado firmado por su junta directiva reclamó al Ministerio de Salud Pública (MSP) el no haber dado una respuesta acerca de un fideicomiso por US$ 12 millones al cual mutualista buscaba acceder.