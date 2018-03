Paro y movilización del Pit-Cnt: "Por un país para todas y todos"

El Pit-Cnt comenzó esta mañana un paro parcial bajo la consigna "por un país para todas y todos: por un país de iguales, donde los intereses de unos pocos no pasen por encima de todos".



La paralización es desde las 9 hasta las 13 horas y se ven afectados algunos servicios: maestros y profesores de UTU y liceos adhieren a la medida, también paran los taxis, la construcción y las dependencias estatales.



El acto principal es en avenida 18 de julio y Zelmar Michellini, destino para los que lleguen de la marcha que parte momentos antes de la explanada de la Universidad de la República.



La central sindical reclama mayor distribución: "Por un país de iguales, donde los intereses de unos pocos no pasen por encima de todos", es la proclama.



Natalia Núñez de la Federación de Funcionarios de OSE, fue una de las oradoras, y habló de la ley de riego.



Dijo que “la visión economicista de la vida ha determinado que se pretenda que el conjunto de la población pague las consecuencias del enriquecimiento constante de ese sector”, el agropecuario.



Núñez dijo que “el gobierno demuestra con la ley de riego que no hay que claudicar, que la lucha continúa, el gobierno hoy y los partidos políticos que apoyan esta ley”, que “le abre las puertas a los inversores privados para gestionar nuestra agua”.



La segunda en hablar sobre el escenario fue Tamara García, de departamento de jóvenes del la central sindical. Rindió homenaje a las siete uruguayas que en lo que va del año fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, así como también a la activista brasilera Marielle Franco, que fue que "fue ejecutada por un gobierno represor, misógino y racista".





