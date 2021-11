Paro docente: sindicato entregó útiles a las autoridades para que "antes de recortar aprendan a medir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del paro que realizan este jueves, integrantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo se manifestaron este jueves frente a la sede del Codicen e hicieron una "entrega simbólica" de "tijeras y juegos de geometría con la consigna de que antes de recortar aprendan a medir". Esto, en referencia a las denuncias de recorte presupuestario que hacen los sindicatos de la enseñanza, indicó a El País el presidente de ADES Montevideo, Emiliano Mandacen.

Esta tarde, sobre las 18:00 horas se desarrollará una movilización por el Centro de Montevideo en el marco del paro general convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). Saldrán desde la explanada de la Universidad de la República (UdelaR), hasta el Codicen, y luego de allí retomarán el camino hacia 18 de julio para seguir hasta Plaza Independencia.

"Tuvimos el placer de encontrarnos con Robert Silva en la puerta", dijo Mandacen irónicamente sobre el encuentro con el presidente de la ANEP más temprano. Consultado sobre el tono de ese encuentro, afirmó que fue "un intercambio con diferencias". Pero esperemos que prontamente distribuya esos materiales didácticos y cite ámbitos de negociación donde realmente se negocie", agregó.

En ese diálogo, el sindicalista contó que el presidente de ANEP "hizo una defensa de su gestión". "Hizo el speech que hace siempre", retrucó Mandacen. En cuanto al tono del intercambio, pese a que señaló que fue "muy respetuoso", ya que, entiende, "las cosas más duras se dicen con profundo respeto".



Por otra parte, el presidente de ADES Montevideo denunció a través de un video que circuló en Whatsapp que "la Dirección General de Secundaria y la directora del liceo 29" no permitieron a docentes el ingreso al centro educativo "para reunirse dentro del centro de trabajo" por una "orden directa" de la directora general de Secundaria, Jennifer Cherro.



"Lo más grave de esto es que dicen ampararse en la (Ley de Urgente Consideración) LUC, la cual nosotros rechazamos de plano, pero inclusive ellos violentan la propia LUC, que establece que no se obstaculice el normal ingreso de estudiantes y profesores que quiera ingresar", lanzó el dirigente sindical.



Mandacen también denunció en el video que el portón del liceo estuvo "semicerrado" y "obstaculizando el propio ingreso de estudiantes". Esta situación lo consideró "otro atropello de las jerarquías de la enseñanza".



En las próximas horas van a estar evaluando qué acciones tomar sobre el caso. Puntualizó que esta situación solo la registraron en el liceo 29 y no en otros que visitaron.