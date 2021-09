Paro de Conaprole quedó "en suspenso" y esperan que no haya problemas con el abastecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paro de los trabajadores de Conaprole, que estaba previsto desde las 22:00 de este jueves hasta las 22:00 de hoy, quedó “en suspenso” y “no se llevó a cabo”, informó a El País el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), Luis Goichea.

Según dijo el dirigente sindical, sobre las 21:00 de ayer, el Ministerio de Trabajo se comunicó con los trabajadores “a efectos de discutir sobre la situación que generó el problema”, es decir, a “las formas de trabajo y condiciones en el sector de envasado de helados del Complejo Industrial Montevideo, especialmente por todas las transformaciones tecnológicas que se han dado en el último tiempo”.



En ese sentido, Goichea explicó que “después de horas de intercambio telefónico con el sindicato y con Conaprole”, se llegó a la decisión de levantar el paro y hoy, sobre las 10:00, mantener una reunión tripartita vía zoom, entre Conaprole, AOEC, y el ministerio.

Goichea también explicó que, independientemente de que se haya levantado el paro, lo que hubo fue alguna dificultad en la distribución por el hecho de que fue muy sobre el turno de la noche el anuncio de dejar la medida en suspenso.



“Por razones de momento y de oportunidad se dio que no hubo la distribución de leche en forma ordenada y correcta como se hace todos los días, pero se fue normalizando en el curso de las horas y hoy estaría todo nuevamente regularizado para que no hubiera ningún problema con el abasto”, dijo.



Y concluyó: “Esperamos que a partir de esta instancia, que promovió el Ministerio de Trabajo, se pueda ir avanzando en los acuerdos necesarios y no tengamos situaciones complejas en los próximos días”.