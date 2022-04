¿En qué país vive Gurméndez?: el presidente de Sutel cuestionó dichos del titular de Antel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿En qué país vive Gurméndez?", así se titula un comunicado del presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, en respuesta a declaraciones que realizó este sábado el presidente de Antel Gabriel Gurméndez a El Observador.

El dirigente sindical calificó de "insólito" que el jerarca de la empresa de telecomunicaciones "cante loas y hable de manera excitante de algo que va a afectar directamente a la empresa que él preside". Además, cree que "estaría bueno que se presentaran los números reales para ver la realidad y no lo que en su gran imaginación plantea el presidente de Antel".



"Como ya se ha denunciado por parte de Sutel, juegan a la martingala con los datos de inversiones y con el balance anual de la empresa", añadió.

Las críticas de Molina se dan luego de que en la entrevista publicada el sábado, Gurméndez dijera que la empresa alcanzó los US$ 247 millones de ganancia neta, por lo que cerró el 2021 con el mejor balance de su historia. El jerarca atribuyó los resultados a una “eficiencia operativa” derivada de una “buena administración”.



Además, indicó que la portabilidad numérica es un "gran dinamizador del mercado", pero "que ha quedado un poco soslayado por el discurso político que introdujo en la discusión el cliché un poco conspirativo de que Antel no estaba preparada, que no tenía planes y que iba a perder mercado".

Sobre ese tema, Molina dijo que "Antel no tiene ninguna estrategia" y, es más, si sigue así "va hacia un desfiladero cuya caída" la va a sentir toda la población, en especial "quienes más necesitan al Estado para que los apoye".



El sindicalista apuntó contra las actuales autoridades de Antel: "Gastan dinero en una plataforma extranjera para capacitación y nos preguntamos ¿en qué van a quedar nuestras compañeras y compañeros que no podrán acceder? Esos gastos sí que no los informa Gurméndez y se hubieran podido destinar a invertir en Antel. Pero piensan y actúan muy distinto a los intereses del país, de las uruguayas y los uruguayos y eso queda demostrado todos los días".

Por otra parte, se preguntó por qué no se comienza a brindar la tecnología 5G. "Solamente se explica en el interés de facilitar que las empresas multinacionales (Claro y Movistar) sigan creciendo a expensas de las debilidades que empieza a mostrar Antel y la falta de estrategia que

denunciamos", agregó.



"Pero en la propia entrevista ya mencionada Gurméndez ve como un buen

negocio la fibra óptica porque él sostiene que no es monopolio de Antel. Imaginamos entonces que debe estar pensando -junto al gobierno- cómo le empiezan a permitir a los privados que usen nuestra infraestructura, desarrollada con la inversión de todas y todos los uruguayos", añadió.