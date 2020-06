Pagnifique: trabajadores bloquearon salida de camiones ante envíos al seguro de paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El CEO de Pagnifique, Pablo Lundahl, denunció en su cuenta de Twitter que trabajadores de la empresa se encontraban ocupando la misma: "En épocas como esta siguen habiendo ocupaciones encubiertas en Uruguay, impresentables", afirmó esta mañana.

El mensaje aparece acompañado por una foto de la la Unión de Obreros de Pagnifique (Unifique) impidiendo el pasaje de un camión.

En épocas como esta siguen habiendo ocupaciones encubiertas en Uruguay, impresentables pic.twitter.com/86VglXGasU — Pablo Lundahl (@PabloLundahl) June 29, 2020

El empresario Martín Guerra, accionista minoritario a través de InCapital también se refirió a los hechos y dijo: "Agremiados que no dejan entrar a trabajar a la mayoría de una empresa. Muy triste en la realidad de hoy".

agremiados que no dejan entrar a trabajar a la mayoria de una empresa. Muy triste en la realidad de hoy. https://t.co/0OhfQ7l5Xk — Martin Guerra (@martinwar) June 29, 2020

Luis Echeverría, de la mesa coordinadora del sindicato de trabajadores del pan, explicó a El País que "la empresa no está ocupada ni mucho menos".



"Tuvieron (por Unifique) una diferencia por gente que se mandó al seguro sobre el fin de semana y, por lapsos, se cortó la salida de los camiones; pero se está trabajando", aclaró.



Echeverría explicó que esta medida comenzó a desarrollarse el sábado y que son 12 los trabajadores de la parte de logística que fueron enviados al seguro de paro parcial.



El argumento que les dieron, según el relato de Echeverría, es que "no tenían trabajo para ellos" y "después los compañeros estando allí afuera vieron que tercerizaron camiones para sacar la producción".



"Entonces hay un contrasentido. Mandás gente al seguro de tu propio sector y resulta que sacás la producción con tercerizados. No se entendía mucho. La empresa no quería negociar y se puso dura la cosa. Por eso los compañeros por momentos, por momentos, cortaban que salieran los camiones; pero no hubo ocupación", explicó.



Unifique se reunirá con el director de Trabajo Federico Daverede este lunes a las 13.30 horas para analizar la situación.