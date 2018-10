Ocupan los super con asesores legales

El sindicato del comercio (Fuecys) no ve avances en las negociaciones con los supermercados y tomó precauciones el sábado cuando ocupó el Géant del Parque Roosevelt. Los sindicalistas que concurrieron lo hicieron acompañados de asesores legales para que no se repitiera el episodio ocurrido en un Disco de Punta Carretas cuando una fiscal tomó cartas en el asunto y su gestión llevó al desalojo del lugar. Una asamblea levantó la ocupación.



El dirigente Miguel Eredia, dijo a El País que, a juicio del sindicato, en Punta Carretas no debió haber actuado el Ministerio Público y si lo hacía debía hacerlo a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque la ocupación es legal y está considerada una extensión del derecho de huelga en Uruguay. Aunque no hubo actuación judicial el sábado, Eredia reconoció que “nos preparamos de otra manera”.

En esta oportunidad no hubo incidentes y Fuecys abrirá un compás de espera hasta el próximo jueves cuando habrá otra reunión con la Cámara Nacional de Comercio que representa a la Asociación de Supermercados en las tratativas. La ocupación en Punta Carretas había molestado mucho al sector empresarial que así lo hizo saber a la delegación de Fuecys en la última reunión del Consejo de Salarios. Eredia señaló que las posturas siguen muy distantes.