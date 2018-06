Ocupan el MSP y sorprenden a Basso

El almuerzo lo sirvieron en el corredor: hamburguesas y empanadas de pollo, agua mineral, y de postre un alfajor de maicena. Más de 150 trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ocuparon ayer al mediodía por más de cuatro horas el segundo piso del Ministerio de Salud (MSP). En ese mismo piso, el ministro Jorge Basso recibió en su despacho a los representantes del sindicato.

Al verse sorprendido por la medida, el ministro Basso tuvo que alterar su agenda. El sindicato había anunciado un paro de 24 horas, llevado a cabo ayer junto a los médicos de ASSE, y una marcha desde la Torre Ejecutiva a las 10 de la mañana. Pero la ocupación descolocó al ministro, y aún más la tónica del reclamo de mayor presupuesto para la salud. "Si no hay soluciones va a haber lío grande", advirtió Javier Acosta, uno de los dirigentes de la federación de la salud.

El Poder Ejecutivo prevé un incremento del gasto público para ASSE de US$ 2 millones. Todo estará destinado para los cargos del nuevo Hospital de Colonia y el Pasteur. Según la Federación, "apenas" alcanza para contratar unos 100 enfermeros.

ASSE deberá buscar más recursos para los trabajadores By Rosana Decima ASSE deberá buscar más recursos para los trabajadores MIRA TAMBIÉN ASSE deberá buscar más recursos para los trabajadores

"Hay plata adentro del sistema de salud", dijo, tras el encuentro con el ministro, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira. El sindicalista señaló que serán recibidos esta mañana por parte del directorio de ASSE para intentar buscar recursos en áreas que presenten gastos no ejecutados durante 2017. Por otro lado, mañana, participarán de una reunión con representantes del Ministerio de Salud, de Economía y la propia ASSE.

Según Pereira, "si hay voluntad, se pueden buscar fondos dentro de ASSE y del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para llegar a acuerdos con los trabajadores". De lo contrario, se plantean ya varios cronogramas de ocupaciones de centros de salud, así como la posibilidad del cierre de camas para "asegurar la atención de los usuarios". Por otro lado, varios núcleos sindicales de policlínicas y hospitales ya definieron que en caso de que el Ejecutivo no contemple sus reclamos convocarán a una huelga general.

Los médicos, por su parte, recordaron que "con el 20% del presupuesto de salud, se atiende al 37% de la población del país". Y dijeron que el paro de hoy "es un grito desesperado para recordarle al gobierno lo importante que es la salud", señaló Gustavo Fernández, presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI).

"El país productivo se tiene que basar en tres pilares: la educación de su pueblo para que éste se pueda desarrollar; la salud para poder trabajar y la seguridad para poder salir a la calle", dijo Fernández. Y agregó: "Encontramos vallas en la Plaza Independencia, cuando paradójicamente había un cartel que decía gobierno abierto. Son las mismas vallas que tienen en el cerebro y les impiden ver que la salud del país es primordial".

Los médicos reclaman, en particular, la equiparación salarial entre prestadores privados y públicos. Es que en ASSE un médico suele ganar 50% menos que en una mutualista. Esto lleva, según el Sindicato Médico del Uruguay, a un "vaciamiento de profesionales en las zonas más periféricas".

Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo que "la foto de hoy es muy similar a la del año pasado, salvo que cambiaron los interlocutores", refiriéndose al directorio de ASSE. Y concluyó: "El incremento presupuestal para ASSE es casi nulo".

Un Reclamo que cuesta US$ 55 millones

Los funcionarios no médicos de salud pública están pidiendo un aumento salarial que, dicen, no les han dado desde 2011. Según el dirigente Martín Pereira, los reclamos sindicales se contemplan con US$ 55 millones, veinte veces menos que el presupuesto anual de ASSE. El gobierno, sin embargo, pretende incrementar el gasto en US$ 2 millones.