Ocupan la Curtiembre París por diferencias con la empresa en el pago de los despidos

La Unión de Obreros Curtidores (UOC) informó a través de un comunicado que desde las 16:30 horas de hoy comenzaron a ocupar la Curtiembre París, ubicada en el barrio Nuevo París (Montevideo), por diferencias en el pago de los casi 120 despidos anunciados en febrero.

El texto apunta contra la familia propietaria de dicha curtiembre, al señalar que tiene un "largo prontuario represivo y antiobrero". En tanto, alegan que los titulares de la firma "condicionan el pago de la indemnización por despido a que el 100% de los afectados acepten esta medida y desistan de acciones de reclamo contra la empresa".

En diálogo con El País, el dirigente de la UOC Carlos Bico dijo que son más de 70 personas del sindicato las que ocupan la curtiembre.

En tanto, señaló que la medida se debe a diferencias con el pago de despidos a 118 personas, que se comunicó en febrero de este año.

El conflicto entre el sindicato y la curtiembre no es nuevo. Comenzó en enero de 2019 porque, según había informado a El País la abogada de la firma, Lucía Álvarez, a partir de esa fecha la empresa comenzó a contar con un solo comprador y las ventas bajaron. En ese momento mandaron a varios trabajadores al seguro de paro.

La abogada había señalado también que en noviembre de 2019 se perdió el cliente que quedaba y se envió a seguro de paro a la mayoría de los empleados. Desde noviembre hasta febrero había "intentado establecer nuevo vínculos para ver si podían interesar a algún comprador pero no ha funcionado”, había agregado a El País en febrero pasado.

Por otro lado, Bico aseguró este martes que la empresa propuso realizar el pago del despido en 10 cuotas. El sindicato retrucó planteando que el pago se reduzca a tres cuotas, y alude que la empresa aceptaría esta oferta si los 118 trabajadores la aceptan. El sindicalista informó que en una asamblea un 80% de los despedidos dijo que aceptaría la propuesta de tres cuotas, pero otros no, y entienden que no pueden "mandatar a nadie a que acepte o no acepte las condiciones de despido de esta fábrica".

Consultado sobre si la fábrica está funcionando en este momento, Bico señaló que trabajan unos 25 personas en el salado de cueros, mientras que más de 150 están en seguro de paro.

Bico destacó que han buscado "diferentes alternativas, de todo tipo" y que para llevar adelante la ocupación, "estamos intentando cumplir con todas las recomendaciones del MSP", y nombró el uso de tapabocas, alcohol en gel y guardar la distancia en las personas.