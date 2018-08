Otra negociación trabada: paros en los taxímetros

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) convocó a un paro parcial para el turno de la mañana de este martes y de 24 horas para el miércoles. El motivo: una propuesta del sector empresarial en el Consejo de Salarios que, al igual que lo ocurrió en el grupo que negocia en el sector de supermercados, supondría la pérdida de una serie de beneficios.

El dirigente del Suatt, Federico Pereyra, dijo a El País que el día 7 la patronal del taxi propuso la eliminación de los denominado “jornales base”, la supresión de viáticos, pagar los feriados no laborables como si se hubiera trabajado 8 horas en lugar de 12 (como era hasta ahora) y que los aportes a la seguridad social se realicen en base a un ficto. “Es una propuesta que ni siquiera merece que argumentemos. Es un insulto. Ya les dijimos que no”, dijo el dirigente.



Además, el sector empresarial propone no reconocer más al 25 de noviembre como día del taximetrista. A la reunión de negociación prevista para el pasado martes, el sector empresarial no concurrió, dijo Pereyra. La noticia de los paros, que fue resuelta en una asamblea el sábado, fue consignada por el portal Ecos.



Las propuestas de la patronal con respecto a viáticos, jornales “base” y feriados hace años que eran planteadas verbalmente pero esta es la primera vez que se formalizan por escrito, advirtió Pereyra. Además, las empresas quieren que se puedan descontar de los aguinaldos los descuentos por infracciones de tránsito.

De esta forma, se torna compleja otra ronda salarial, al influjo del enlentecimiento económico al que en este caso se suma la fuerte competencia proveniente de las aplicaciones de transporte. Para el caso del taxi el gobierno ya planteó que el sector sea considerado “en problemas”, lo que implica que aconseja para el rubro incrementos anuales de salarios de 6,% en el primero de los dos años del convenio y del 6% en el segundo. Con una inflación como la actual, que en los últimos doce meses se ubicó en 8,4%, este ajustes supondrían una caída en términos reales de las remuneraciones.



Pereyra reconoce que las aplicaciones de transporte de pasajeros han golpeado fuerte al sector que ha pasado en el último año de 6.000 a 5.000 trabajadores. “Las aplicaciones repercutieron antes de su legalización y después. Las ganancias bajaron y hay trabajadores que se fueron y la intendencia debería hacerse cargo de cómo han repercutido”, dijo Pereyra.



Según el sindicalista, además, ya hoy la patronal no cumple con los laudos establecidos en el convenio salarial.