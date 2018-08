"No necesariamente son las posiciones del Ejecutivo las que perjudican la negociación"

Las gremiales rurales más representativas se retiraron ayer martes de los Consejos de Salarios, molestas por lo que consideran decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo. Su preocupación se basa en dos puntos: uno de ellos es la aplicación de un correctivo salarial que entienden no está justificado a partir del 1º de julio y el otro es el largo conflicto de Conaprole.



Las gremiales señalan que se volverán a presentar a la negociación salarial tripartita cuando los dos planteos estén resueltos.



El director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, habló esta mañana en el programa Así nos va de radio Carve y lamentó la medida de los ruralistas.



"La negociación tiene antecedentes de dificultades de la anterior ronda salarial", recordó el jerarca.



Y dijo que ahora se vuelve "a tener una circunstancia de retiro de la negociación por parte de las gremiales, lo que preocupa" al gobierno.



Pero opinó que "no necesariamente son las posiciones del Poder Ejecutivo las que perjudican la negociación".



"Es lamentable que no podamos avanzar en una negociación colectiva en un sector que en alguno de sus subsectores está presentando dificultades de empleo", dijo Mesa.

Mesa insistió esta mañana en que "los esfuerzos por parte del Ministerio de Trabajo y del gobierno vienen de hace mucho tiempo" con el sector agropecuario.



Y dijo que "es obvio que en las cadenas productivas, en este caso la del sector lácteo, no funcionan en un ámbito de una estructura salarial que contenga toda la cadena. A veces un conflicto en un lugar de la cadena tiene impacto en la totalidad".



Agregó que "la preocupación no es porque estén perdiendo leche ni capacidad de producción, aunque esto impacta en algunas empresas en la posibilidad de colocar productos y la cadena en su conjunto tiene un impacto".

"En este caso trabajamos de la forma más integral posible, incluso con otros ministerios, para encontrar soluciones", añadió Mesa.

Respecto a la ayuda que el gobierno prometió a la empresa Pili, Mesa señaló que "la intención es acercar alguna colaboración del Estado que no resuelve el problema de fondo" de la misma, "que es asistir a la deuda con productores lácteos y trabajadores de la empresa. No con otras deudas".

Detalló que se trata de un préstamo para Pili "en el entorno de un millón y medio de dolares. Porque había una deuda más o menos definida de 400 mil dólares con los trabajadores, y un millón y algo con los productores lácteos".

Según el jerarca se está "avanzando lento pero vamos teniendo algunos resultados en la negociación con algunos sectores y vamos teniendo dificultades en otros".



"Lo que podría decir que ahora es un sector en dificultades o problemas en horas puede ser un sector que acuerde. Tenemos mayores dificultades cuando uno de los actores se retira de la negociación", concluyó.