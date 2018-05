Murro al Parlamento tras bloqueo del Pit en Salto

"Reivindicando. ¡Si no tienen dignidad en las formas que tienen para trabajar!", lanzó el presidente del plenario departamental del Pit-Cnt en Salto, Carlos Cattani a un grupo de trabajadores que el jueves por la mañana pretendían ingresar a trabajar a la planta frigorífica Frigo Salto de la firma Somicar S.A. "No tenés vos dignidad en hacer esto, vos no tenés dignidad, vos sos un caradura que no tenés dignidad, vos te ganás el sueldo gracias a todos estos que son una manga de ignorantes y vos los usás como marionetas de cartón", le contestó al dirigente sindical —apuntándolo con el dedo índice— una de las trabajadoras que ante el bloqueo, pretendía ingresar a la planta junto a otras empleadas.

El episodio fue grabado por el periodista de Carve, Martín Olaverry, que publicó el video en su cuenta de la red social Twitter. A los minutos, el video ya había sido replicado por internautas, legisladores y medios de comunicación. El hecho ocurrió en medio de una paralización de toda la actividad de la industria cárnica del país por 24 horas. La medida fue decidida por la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) en reclamo por el reintegro del presidente del sindicato de Frigo Salto.

La situación fue repudiada por legisladores como el senador colorado José Amorín Batlle quien escribió en Twitter: "Nadie debe avasallar los derechos de los demás. Ni imponer nada a nadie". Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, convocó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes "para explicar la actuación de la cartera a partir de los hechos de pública notoriedad acaecidos en la puerta de la planta Frigo Salto de propiedad de Somicar S.A.", según reza la carta enviada al presidente de la comisión, Fernando Amado.

Iturralde señaló en la misiva que "parecería surgir del video grabado la referencia de uno de los hombres que instalaron el piquete que impedía a las trabajadoras ingresar a sus trabajos, que una de ellas trabajaba entre gusanos, poniendo de manifiesto una situación que, de ser cierta, resulta extremadamente grave". Iturralde recurrió al artículo 57 de la Constitución que declara que la huelga es un derecho gremial y esto "nos indica que no es un derecho individual, sino que pertenece a un colectivo, sino que también, atendiendo al fundamento de la norma identifica como colectivo a los trabajadores, no a los sindicatos". Para Iturralde, el episodio pareció "una patoteada de hombres hacia mujeres", según declaró.

Por su parte, Cattani explicó a El País que los 40 sindicalistas nunca bloquearon el ingreso de los trabajadores a la planta frigorífica que emplea a unos 150 trabajadores.

El dirigente señaló que lo que se pretendía hacer era nada más impedir el ingreso y egreso de camiones con carne: "Frente a la intencionalidad de la empresa de convocar a trabajar en medio de un paro, el Pit-Cnt bloqueó la salida de carne al igual que la entrada de carga".

El País intentó sin éxito comunicarse con la trabajadora que lo increpó. El sindicalista de Frigo Salto, Milton Rodríguez, señaló por otra parte que las instancias de diálogo se han agotado. El frigorífico funciona en instalaciones que son propiedad de la intendencia.