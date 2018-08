Murro sobre conflicto lácteo: "Lo más inconveniente es el decreto salarial"

Este martes el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se reunió con la Asociación Nacional de Productores de Leche para conversar sobre la situación que atraviesa el sector lácteo.



Sindicato y patronal del sector lácteo acordaron días atrás una tregua para volver a negociar un acuerdo salarial de esa rama de la industria. Las partes en pugna aceptaron la propuesta que les entregaron los ministros de Industria y de Trabajo, Carolina Cosse y Murro, respectivamente.

"Estamos en intensas negociaciones. Anoche estuvimos reunidos con el directorio de de Conaprole. Fue una buena reunión donde conversamos rato largo y avanzamos en alguna cosa", dijo hoy Murro en rueda de prensa.



Y agregó que hoy estuvieron "dos horas hablando con los productores de leche. Creo que también hay una buena disposición a seguir dialogando y negociando".

RELACIONADAS Hay tregua para negociar en el sector lácteo By EL PAIS Hay tregua para negociar en el sector lácteo Hay tregua para negociar en el sector lácteo

El ministro reconoció que "los productores están molestos y hay algunas cuestiones que sin duda causan esa molestia", como por ejemplo, señaló, los 400 productores de Conaprole que este mes se quedaron sin cobrar.



De todas maneras, señaló que "lo bueno es partir de la base que se sigue apostando al diálogo y la negociación".

El jerarca señaló que este marte se habló del tema con los productores, al igual que lo hicieron ayer con Conaprole: "Lo que es más inconveniente acá es el decreto" para el ajuste salarial.



"Sería lo más perjudicial para los productores y para la industria láctea. Por lo tanto el único camino que tenemos y el que todos están de acuerdo es el diálogo y la negociación", agregó.

"Si no hay paz, se va a terminar Conaprole"

Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), dijo también en rueda de prensa que en la reunión de este martes le explicaron "nuevamente" al ministro "y le dejamos aclarado que la situación de la lechería en Uruguay es caótica. Porque parece que hay gente que todavía no se ha dado cuenta de la crisis que está viviendo en la lechería".



"Conaprole no nos puede dar nada más (...) Vamos a defender la cooperativa a capa y espada, lo que ya se acordó con ellos es darle el aumento salarial que correspondía para la franja nuestra y por encima un 2% y otras ventajas sindicales y detalles que se le agregó en el Consejo de Salarios para firmar una cláusula de paz. Lo que pedimos es paz. Si en Conaprole no hay paz, se va a terminar Conaprole", agregó.

Cabrera señaló que lo del decreto Murro "lo repitió varias veces, pero nosotros eso mejor ni lo tenemos en cuenta porque seguramente si quieren pegarle otro golpe a los tamberos que están en el suelo, será otro golpe nos están dando. Pero eso va por cuenta de ellos".



El presidente de la ANPL dijo también que ya le aclararon nuevamente a Murro que "no vamos a acceder a absolutamente nada que tenga costo para nosotros".



"La crisis ha llegado a todos los productores, incluso a Conaprole", añadió.