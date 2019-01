Montevideo: Adeom no levanta medida y se extiende paro en la recolección de basura

El sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo, Adeom, decidió extender al menos hasta el jueves el paro en el servicio de recolección de residuos que decidió el lunes 31.

Según indicó a El País el dirigente Pablo González, el jueves a las 14 horas se realizará una asamblea de trabajadores que estaba marcada para este miércoles pero que se pospuso un día. Previo a ella, habrá una reunión con autoridades para tratar de dirimir la causa del conflicto.



Si bien en un principio fuentes de Adeom habían indicado que la medida respondía a una situación de acoso laboral por parte de una funcionaria, González afirmó hoy que la razón detrás del paro es que la “administración decidió poner empresas privadas a trabajar en el tema del guinchado y en el servicio de gomería”.

“Hay una situación en el sector Mantenimiento respecto al tema, pero lo que detonó la paralización general del sector no es ese”, dijo consultado acerca de las acusaciones de acoso laboral.



La recolección de residuos en la capital no se realizó el 31, tampoco el 1° de enero ni este miércoles 2.



Por su parte, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la intendencia, Eduardo Brenta, dijo a El País que a su entender el “centro” del conflicto sí es la denuncia de acoso laboral y que por ese motivo se está llevando adelante una investigación administrativa. Antes de que la misma culmine no se tomará ninguna decisión, enfatizó.



Sobre lo que Adeom dijo acerca del guinchado, el jerarca explicó que el 31 de diciembre no estaba en funcionamiento este servicio y que un camión de la comuna pinchó en una “zona medio compleja”, lo que provocó que se llamara a un privado para realizar esta tarea, pero de forma “puntual”.



Brenta dijo que el paro de Adeom ha tenido un impacto “menor” porque se hizo una previsión desde antes de Navidad para evitar que los residuos se acumularan en las inmediaciones de los contenedores, como suele pasar cada año en esta época. Pese a esto, agregó, “Montevideo está sucio, evidentemente”, si bien “no hay ninguna situación de emergencia”.