La medida sindical que puso en la cuerda floja un contrato entre el MGAP y el Correo

En los últimos meses los funcionarios del Correo Uruguayo realizaron varios paros en reclamo, en especial, de ingreso de más personal. Esta medida provocó, entre otros, que productores ganaderos no accedieran a las caravanas que deben poner a los animales para asegurar su trazabilidad, dado que de su distribución es responsable el servicio postal estatal. Esto hizo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidiera dar los primeros pasos para rescindir el contrato que tiene con el Correo.



El programa Tiempo de Cambio de Radio Carve informó este lunes acerca de esta situación y divulgó un telegrama que el MGAP envió al Correo –con fecha 16 de enero- poniéndolo al tanto de su decisión.

#ATENTO Desde el MGAP se notificó al Correo Uruguayo su voluntad de rescindir los servicios, por el incumplimiento del contrato acordado y "el perjuicio causado al sistema de trazabilidad" pic.twitter.com/AaWTXhHLMo — Blasina y Asociados (@BlasinayAsoc) 21 de enero de 2019

“Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo comercial MGAP- Correo de fecha 23/12/2016 y sus prórrogas visto el perjuicio causado el sistema de trazabilidad nacional y al status sanitario del país notifico a ustedes la voluntad de rescindir los servicios conforme a lo dispuesto por la cláusula 9 del referido contrato”.



Fuentes del MGAP confirmaron a El País que hay un “servicio que no se está cumpliendo” y agregaron que “acá lo importante es que los productores reciban las caravanas”. Al día de hoy son 1.444 los productores ganaderos que realizaron pedidos que nunca recibieron, indicaron los informantes.



Con el envío del telegrama se da el puntapié inicial a un periodo de 180 días para proceder a la rescisión del contrato.



El paro de actividades que realizó la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) empezó a fines de setiembre del año pasado y finalizó en diciembre. Durante este tiempo los trabajadores resolvieron no realizar horas extras, no enviar encomiendas al exterior y tampoco aceptar cartas certificadas.



Hace dos semanas el MGAP transmitió su incertidumbre acerca de cuándo podrían recibir los productores las caravanas que habían sido solicitadas y debían enviarse a través del Correo.

La representante de la Federación Rural en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), Veronica Mailhos, había informado a Rurales El País que los ganaderos estaban “preocupados” por el faltante de caravanas y que esperaban que se encontrara una solución "lo más rápido posible”.



Mailhos explicó que si bien los funcionarios del Correo levantaron el paro, las dos partes (AFPU y MGAP) no lograron llegar a un acuerdo sobre el reparto de las caravanas. Fue a partir de esta problemática que el ministerio exhortó a los productores a no realizar pedidos al Correo sino a la Mesa de Ayuda del SNIG.



Sin embargo el Correo aún no entregó las caravanas y por tanto todavía no se sabe con claridad cuánto y cómo serán enviadas a los productores.