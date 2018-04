Mayoría del Pit-Cnt buscará la reelección de Fernando Pereira

La nueva corriente mayoritaria en el Pit-Cnt denominada "Gerardo Cuesta", que es producto de la alianza formada por el Partido Comunista y los moderados del grupo "Articulación", quiere que en el XIII Congreso de la central del mes próximo sean reelectos el presidente Fernando Pereira y el secretario general, Marcelo Abdala. Pereira, de "Articulación" proviene de la Federación Uruguaya de Magisterio en tanto Abdala, comunista, comenzó su militancia en el sindicato metalúrgico, la Untmra.

Pero estos nombres no concitan unanimidad y fuentes de la central dijeron que va haber dos o tres listas para conformar el Secretariado Ejecutivo. "Está claro que va a haber discusión, no va a haber un documento único. Pensamos que tenemos mayoría. La idea nuestra es mantener la dupla", dijo a El País una fuente de "Articulación". Este grupo y los comunistas elaboraron en conjunto un documento de cara al congreso.

Los otros grupos del Pit-Cnt aparecen disgregados y no parece que vayan a conformar una alianza entre ellos. La lista 41, del sindicalista estatal José Lorenzo López que tiene su columna vertebral en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe), la corriente "5 de marzo", fuerte en el sindicato de la bebida (FOEB) y los sindicatos de la enseñanza pública y privada no coordinan entre ellos. La 41 y el sindicato de la enseñanza privada emitieron sendos documentos en los que marcaron distancia de la línea del gobierno pero los bancarios (Aebu, moderados), el gremio de la construcción (Sunca, comunista), los metalúrgicos (Untmra, comunistas) y el sindicato del comercio (Fuecys, moderados) si bien también hacen críticas al gobierno se muestran más benevolentes y valoran los avances en materia de legislación laboral de las administraciones frenteamplistas. Las corrientes más críticas dicen que la administración frenteamplista no ha redistribuido la riqueza ni disminuido el poder de las clases dominantes.

La corriente mayoritaria encolumna sindicatos fuertes que están al día en sus aportes y por lo tanto pueden participar del congreso. Por ejemplo, hay dos sindicatos de la industria de la carne (Foica) y ninguno de los dos está al día con sus aportes "y no estarían en condiciones de participar en el congreso", dijo una fuente. Está prevista la participación de 1.100 delegados que representarán a 220.000 afliados. Esto implica que habrá al menos unos 80.000 afiliados que no estarían representados."Hay organizaciones sindicales que no están al día y hay algún caso de organización sindical que no cotizan por la totalidad de los afiliados que tiene", señalaron las fuentes. "Eso hay que corregirlo pero ya no va a ser para este congreso. Hay sectores que están complicados, gremios pequeños, están las Foica, algunos del interior que tienen dificultades en el cobro de la cuota", reconocieron las fuentes.

En el caso de la industria de la carne, el sindicato del Frigorífico Carrasco se separó de la denominada Foica-Ciudad Vieja y planteó que está no envió a la central sindical dinero que el gremio le había entregado para ponerse al día. La industria de la carne emplea a unas 12.000 personas que no estarían representadas entonces en el próximo congreso del Pit-Cnt a través de sus delegados.

Pereira y Abdala fueron electos en el anterior congreso del Pit en 2015. Fue el congreso más grande de la historia de la central con 1.154 delegados.