Martínez cuestiona a Adeom y Fenapes

En la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, el precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez dijo que “hay sectores en los sindicatos que tienen una visión atrasada que no contribuyen a un proyecto Nación”.

En el espacio de preguntas, se lo consultó a Martínez sobre la legalidad de las ocupaciones y algunas medidas gremiales que han generado polémica. El precandidato sostuvo que “Uruguay tiene una muy destacada trayectoria sindical”, pero necesita “mejorar las reglas de juego”. Ya que afirmó que “hay exabruptos de patronales también”, aunque aclaró “son los menos”.

Según dijo, cuando fue sindicalista se usaba la ocupación siempre como último recurso. “La ocupación es eventualmente la última medida no puede ser la primera, como ha pasado muchas veces”, puntualizó.

Contó que cuando le tocó estar al frente de una empresa logró una muy buena relación con el gremio. En tanto, dio detalles de su vínculo con Adeom cuando fue intendente de Montevideo. “Cuando estuve en la intendencia, pese que hay quien dice que no recibí al sindicato, lo recibí 19 veces, lo que significa más que Tabaré Vázquez, las dos administraciones de (Mariano) Arana, Ricardo Ehrlich y Ana Olivera juntos. Hay sindicatos que tienen una cultura de la confrontación por confrontación”, subrayó.

El precandidato dijo que tanto Fenapes como Adeom son los gremios que tienen menos popularidad en Montevideo. “Hay cosas que se han hecho que me alarma. Un paro para no permitir la entrada de un botija a un barrio de contexto crítico, cuestiones que uno dice pará. Son cosas que han pasado”, afirmó. Luego aclaró que la mayoría de los profesores apuesta a “dignificar su trabajo”. “Partiendo de la base de la no intromisión creo que hay sectores que tienen que cambiar, donde se garanticen ambos derechos y se pueda coexistir para avanzar”, concluyó.