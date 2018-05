Marta Jara advierte por situación de cementera

De todas formas, la maquinaria no fue puesta en marcha todavía porque se esperará que el acuerdo sea refrendado por las asambleas de los gre-mios involucrados, explicó a El País la presidente de la empresa pública, Marta Jara. La jerarca advirtió que las dos plantas de Ancap deben producir para revertir su delicada situación.

Las guardias mínimas, que eran un elemento de divergencia, quedaron establecidas en el nivel que pretendía el directorio de Ancap, explicó. "No es un capricho del directorio. Se llevó a cabo un estudio en los lugares más importantes de la planta de Minas para determinar qué dotación hacía falta. Nosotros nos tenemos que comparar con industrias eficientes. (...) Acá se trata de reconocer que para sacar adelante la situación de Pórtland hay que seguir con el plan que nos trazamos porque de otra manera es el mercado el que va a tomar la decisión por nosotros. Antes de arrancar los equipos vamos a asegurarnos que tengamos todos los acuerdos necesarios", explicó Jara.

Desde 2005 la división de cemento tiene un rojo que se ha ido acumulando de US$ 180 millones.

"La cuestión de fondo es que si los hornos no producen y nosotros no vendemos, nos ponemos la soga al cuello. (...) Está entrando un tercer jugador al mercado que es la planta que se está instalando en Treinta y Tres. Tenemos las plantas con más años y claramente más ineficientes. Si no aprovechamos este año que nos queda para mejorar nuestros números, va a ser muy difícil. Vamos a tener que hacer números otra vez", dijo sobre los efectos del paro.