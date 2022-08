“Nos manejamos de otra manera”: sindicato de educación se desmarcó de gritos a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una manifestación de gremios de la educación dirigió este jueves al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un cántico que incluía la expresión “hijo de la yuta”, tras el acto por celebración de la declaratoria de la independencia en Florida. La Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep) se desmarcó este viernes de estos dichos.

“Nuestra organización no hizo ninguna manifestación con respecto al presidente de la República, nosotros estamos en desacuerdo con la política económica que lleva adelante el gobierno, no es contra las personas”, afirmó Elbia Pereira, presidenta del sindicato y secretaria general del Pit-Cnt.



“Capaz que alguien se presenta como educador… educadores hay muchos y es muy amplio. La Federación Uruguaya de Magisterio no intimó, no convocó a ninguna manifestación de escrache público a ningún legislador”, señaló, en conversación con Subrayado (Canal 10). “Nosotros nos manejamos de otra manera”, aseguró.

A su vez, Fum-Tep difundió un comunicado, en el que expresa su respaldo a la filial de Florida “en la convocatoria a la movilización llevada a cabo” ayer.



También destacó “la responsabilidad que caracteriza a Ademu Florida (sindicato de maestros) en esta y en otras oportunidades, actuando siempre con el debido respeto”.